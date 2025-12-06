Barwy szczęścia, odcinek 3272: Bazylow na przesłuchaniu zakpi z policji! Dopiero groźby Kodura przestraszą bandytę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3272 - poniedziałek, 8.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Zatrzymanie Bazylowa w 3272 odcinku "Barw szczęścia" będzie kolejnym etapem śledztwa Kodura w sprawie zabójstwa Stefaniaka i tego, co się działo w jego mieszkaniu zanim Sonia chwyciła za nóż i dźgnęła nim kochanka. Policyjnym technikom uda się odzyskać nagranie ze zniszczonej ramki. Dzięki niemu Kodur i Majak będą mieli dowód na to, że odurzona narkotykami Sonia była ofiarą gwałtów, że Stefaniak handlował nią i truł nawet jej syna Mateuszka (Filip Kowalewicz).

Tak Kodur i Majak dopadną Bazylowa w 3272 odcinku "Barw szczęścia" na lotnisku

Chociaż Bazylow podejmie desperacką próbę ucieczki, to w 3272 odcinku "Barw szczęścia" Kodur i Majak zagrodzą mu drogę i dopadną gwałciciela na lotnisku! Potem przewiozą go na przesłuchanie na komisariat policji. Bezwzględny gangster nie przyzna się do winy, nie będzie chciał składać żadnych zeznań. Początkowo nie odpowie na żadne z pytań funkcjonariuszy.

Bazylow w 3272 odcinku "Barw szczęścia" odmówi składania zeznań bez adwokata!

Ale Kodur w 3272 odcinku "Barw szczęścia" znajdzie na niego sposób. Zacznie Bazylowowi grozić tym, co go czeka w więziennej celi wśród innych przestępców.

- Dalej będziesz milczał? A może powiesz, że to nie ty, co?! Bohatera będzie zgrywać! Jak ci zaraz przywalę, to ci się ta gęba otworzy! - Majak powoli straci cierpliwość do gwałciciela Soni.

- Takie groźby to są chyba karalne? Nie nie powiem bez adwokata... - w głosie Bazylowa zabrzmi kpina i pewność siebie.

- No zobacz, jednak potrafi mówić... A ja myślałem, że zapomniał. Nagła amnezja. Częsty przypadek w tym pokoju. No to co, skoro odzyskałeś głos, to może opowiesz, kto stoi za tym biznesem? - zapyta spokojnie Kodur.

- Czyj to był pomysł? - wysyczy przez zęby Majak.

- Nic nie powiem bez adwokata... - odpowie tylko gangster.

- Dobrze, twój wybór. W takim razie nie ma co bezczynnie czekać. Pojedziesz do aresztu. Chłopaki spod celi już na ciebie czekają... - zagrozi mu Kodur.

- Zwłaszcza ten od sprawy w Wołominie. Ten biznesmen, na pewno słyszałeś, co mu chłopaki zrobili wjazd na chatę, obrobili sejf i żonę... - doda Majak.

- Dopadł ich szybciej niż my. Tylko jeden przeżył...

- Kawał chłopa - Majak nastraszy Bazylowa, że takim współwięźniem nie będzie miał szans.

- Następne przesłuchanie za 24 godziny. Będziecie mieli czas na zapoznanie... - ostrzeże Kodur.

Aresztowany Bazylow obciąży zeznaniami zabitego Stefaniaka w 3272 odcinku "Barw szczęścia"

- To nie mój był pomysł. Stefaniak wszystko wymyślił. Wisiał mi kasę. Nie miał jak oddać - zezna Bazylow, który na przesłuchaniu w 3272 odcinku "Barw szczęścia" zrzuci cała winę za to, co spotkało Sonię na zabitego Roberta. Chociaż to przecież on zażądał od Stefaniaka "nocy" z Sonią w zamian za umorzenie długów, a po pierwszym gwałcie wysuwał kolejne żądania.