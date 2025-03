M jak miłość, odcinek 1860: Potworna diagnoza Olka. Aneta przewidzi chorobę męża - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1860 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1860 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, na co choruje Olek. Aneta już wcześniej zauważyła niepokojące objawy u męża, który chodził i kaszlał, ale próbował bagatelizować sprawę. Sytuacja jest o tyle poważna, że Chodakowski to ordynator w klinice, więc powinien dbać o swoje zdrowie, by nie narażać pacjentów lub personelu placówki. Dopiero w 1860 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, co dolega Olkowi.

Olek zbagatelizuje objawy choroby

- Ty masz wysoką gorączkę - zauważy Aneta.

- Co ty mówisz, nie histeryzuj - Olek znów zbagatelizuje sprawę.

- Nie histeryzuję. Chodź, musisz się położyć - uprze się Chodakowska.

- Daj spokój, nie jestem w nastroju.

Olek poważnie chory. Padnie diagnoza

- Proszę bardzo, doigrałeś się! COVID - powie twardo Aneta w 1860 odcinku "M jak miłość", kiedy zapozna się z wynikiem testu. Na szczęście przekona męża, by położył się do łóżka, gdzie odpocznie, a lekarka będzie w stanie podać mu leki i pomóc.

- Niemożliwe - wyprze się Olek, chociaż fakty będą nieugięte.

- Test nie kłamie i co, panie doktorze światowej sławy? Diagnostyka leży i kwiczy - uzna Chodakowska.

- Widzisz, szewc bez butów chodzi - przyzna ordynator.

- Masz teraz dużo pić, przyjmować leki przeciwgorączkowe i zaraz cię osłucham. Od teraz jestem twoim lekarzem prowadzącym i masz mnie słuchać bezwzględnie. Jasne? Idę po sprzęt - zakomunikuje Aneta.

- Po moim trupie... - szepnie Olek, by żona nie do końca słyszała, że zaczyna narzekać. Mimo wszystko żona zajmie się jego zdrowiem i na szczęście nic nie wskazuje na to, by stan Olka drastycznie się pogarszał. Prawdopodobnie po jakimś czasie dojdzie do siebie i powróci do kliniki oraz pacjentów.