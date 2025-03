M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1862: Wielki powrót Basi! Franka oniemieje, gdy ją zobaczy. Wszystko dzięki Pawłowi! - ZDJĘCIA

Franka (Dominika Kachlik) długo nie mogła pogodzić się z tym, że Basia (Gabriela Raczyńska) została w Londynie, z dala od nich, i nie bierze już udziału w ich codziennym życiu. Aż tu nagle - wielki powrót! W 1862 odcinku "M jak miłość" Paweł (Rafał Mroczek) przygotuje dla swojej żony niespodziankę, która poruszy ją do głębi. Zduński zorganizuje powrót Basi do Polski, a cała akcja odbędzie się w tajemnicy. Franka kompletnie nie będzie wiedziała, co się dzieje, gdy nagle w drzwiach ich domu stanie córka Pawła, za którą ta od tak dawna tęskniła. Czy przyjazd Basi w 1862 odcinku "M jak miłość" będzie oznaczać jej powrót do domu na stałe? Koniecznie sprawdź, co już wiadomo!