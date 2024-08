M jak miłość, odcinek 1811: Basia odejdzie, a Paweł i Franka na zawsze pożegnają córkę! Dostanie od nich szczególny prezent - ZDJĘCIA

Ostatni odcinek "M jak miłość" z Basią!

Odejście Basi z 1811 odcinku "M jak miłość" nie będzie dla nikogo zaskoczeniem. Już jakiś czas temu przybrana córka Pawła i Franki uprzedzała Zduńskich, że po zdanej maturze chce rozpocząć kolejny etap życia w Anglii, u swojej prawdziwej matki Ali (Olga Frycz), którą czasami odwiedza. Za wyjazdem Basi do Londynu nie będzie się kryło nic więcej. Na pewno żaden konflikt 19-latki z Pawłem i Franką, którzy zawsze kochali ją jak swoje dziecko. Ale decyzja Basi o opuszczeniu Polski, pożegnaniu ze Zduńskimi jest ściśle związana z planami Gabrysi Raczyńskiej.

Z okazji swoich 19. urodzin, które przypadały 1 maja, młoda aktorka z "M jak miłość" ogłosiła na profilu na Facebooku, że od września rozpoczyna studia w USA, w Amherst College w stanie Massachussets, więc musiała zrezygnować z pracy na planie serialu. Koniec Basi w "M jak miłość" został więc przesądzony! Przynajmniej na kilka lat.

Tak będzie wyglądało pożegnanie Basi z Pawłem i Franką w 1811 odcinku "M jak miłość"

W 1811 odcinku "M jak miłość" Paweł i Franka pomogą Basi w pakowaniu walizki i dzięki temu będą mogli trochę dłużej pobyć z córką. Zduńskich pocieszy tylko świadomość, że Basia nie będzie sama. I nie chodzi wcale o jej matkę Alę, ale o chłopaka Jaśka (Stanisław Dusza), który też wyjedzie z 19-latką do Londynu.

Gdy jednak w 1811 odcinku "M jak miłość" nadejdzie chwila pożegnania Pawła z Basią, Zduński z trudem zapanuje nad wzruszeniem. Mimo że córka uspokoi go, że od tylu lat jeździ sama do Anglii, tylko teraz na dłużej i do tego z Jaśkiem. Poza tym Basia będzie z mamą, która na pewno we wszystkim jej pomoże.

Tak się zacznie "M jak miłość". Trzymający w napięciu zwiastun 1809 odcinka

- Wiem, ale uważaj, dobrze? I dbaj o siebie. Jesteś dzielna i mądra. Wiem, że sobie poradzisz... Bardziej martwię się, jak ja poradzę sobie bez ciebie... - powie poruszony Paweł.

W ramach pożegnalnego prezentu w 1811 odcinku "M jak miłość" Paweł wręczy Basię kopertą pełną pieniędzy. Będzie chciał w ten sposób zadbać o najbliższą przyszłość córki. Jak podaje światseriali.interia.pl w taki sposób Zduński zażartuje z hojnego gestu wobec Basi i Jaśka.

"Żebyście tam nie żyli na zupkach z proszku... Na czarną godzinę"

Wyjątkowa prośba Basi do Franki przed wyjazdem w 1811 odcinku "M jak miłość"

Przed wyjazdem Basia w 1811 odcinku "M jak miłość" przytuli Pawła, a do Franki zwróci się z wyjątkową prośbą, by dbała o jej tatę. Przy okazji zapewni macochę, że jest dla niej jak druga matka, na którą zawsze mogła liczyć. Franka także podaruje Basi na pożegnanie kopertę z pieniędzmi, ale w tajemnicy przed mężem.

"Dzięki. Za kasę, ale przede wszystkim za to, że zawsze mnie wspierałaś... Zawsze... Jesteś dla mnie drugą mamą, serio..."

To koniec Gabrysi Raczyńskiej w "M jak miłość"?

Wzruszona Franka w 1811 odcinku "M jak miłość" zacznie płakać, czule obejmie Basię i obieca, że będzie się opiekowała Pawłem najlepiej jak tylko potrafi. Pożegnanie z Basią skończy się przed blokiem, w którym mieszkają Zduńscy. Nie pojadą bowiem z córką i Jaśkiem na lotnisko. Nie będzie więc sceny jak Basia wsiądzie do samolotu i na zawsze odejdzie z "M jak miłość". Bo póki co nie wiadomo czy Gabrysia Raczyńska kiedyś wróci do obsady serialu.

Kiedy 1811 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1811 "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek 16.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2.