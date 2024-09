M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1811: Ostatnia prośba Basi przed wyprowadzką. Franka złoży córce przysięgę - ZDJĘCIA

W 1811 odcinku "M jak miłość" Basia (Gabriela Raczyńska) pożegna się z Franką (Dominika Kachlik) i Pawłem (Rafał Mroczek). Dojdzie do zapowiadanego wyjazdu do Londynu, a córka Zduńskiego zacznie pakować walizki. Zanim nastąpi ostateczny rozłam, a Basia wyjedzie z domu na długi czas, nastolatka poprosi Frankę o pewną przysługę. W 1811 odcinku "M jak miłość" żona Pawła bez zawahania złoży przyszywanej córce przysięgę. O co chodzi? Zobacz ZDJĘCIA z wyprowadzki Basi.