M jak miłość, odcinek 1861: Nowe życie Kasi i Mariusza nie będzie bajką? Niewierna żona Jakuba nie zazna szczęścia. Ta mina mówi wszystko - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1861 - poniedziałek, 31.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Miłość Kasi do Mariusza w 1861 odcinku "M jak miłość" tak ją zaślepi, że całkowicie straci zdroworozsądkowe podejście do rzeczywistości! Nawet Aneta nie potrząśnie Kasią na tyle, żeby przestała krzywdzić Jakuba. Nagle przestała kochać męża, a przy tym szanować go na tyle, by powiedzieć mu prawdę. Bo zdrada Kasi to nie tylko podłe upokorzenie Jakuba, to także wystawienie go na konfrontację z Mariuszem.

Po tym jak Kuba w 1859 odcinku "M jak miłość" pobije kochanka żony, Mariusz doniesie na niego na policję i w efekcie detektyw zostanie zatrzymany w kolejnym 1860 odcinku serialu. Jaka będzie reakcja Kasi? Ubłaga Mariusza o wycofanie oskarżeń wobec Jakuba, a on "wspaniałomyślnie" spełni prośbę ukochanej. Jedynie tak będzie w stanie udowodnić, że zależy mu na szczęściu Kasi.

Tylko czy naprawdę będzie szczęśliwa z Mariuszem, wiedząc o tym, że przez nią Kuba cierpi? Zniszczyła przecież ich małżeństwo, decyzją o rozwodzie i odejściu do kochanka przekreśliła wszystko...

Triumf Mariusza w 1861 odcinku "M jak miłość". Jakub będzie na przegranej pozycji!

W 1861 odcinku "M jak miłość" Kasia i Mariusz będą razem, snując plany na wspólną przyszłość już po jej rozwodzie z Jakubem. Niestety nawet starania kochanka, który wciąż będzie wmawiał zdradzieckiej Kasi, że są sobie przeznaczeni, że nie bez powodu odnaleźli się po latach, a los ich ze sobą połączył, nie sprawią, że znikną jej wyrzuty sumienia wobec męża. Na pewno Kasia jeszcze długo nie pozbędzie się poczucie winy, że złamała Jakubowi serce.

- Mariusz patrzy na Jakuba z pobłażaniem. Widzi, że nie do końca pasuje do Kasi, że Kasia potrzebuje większego rodzaju szaleństwa. Mariusz doskonale to wie i widzi, że Jakub jest na przegranej pozycji - powiedział Mateusz Mosiewicz w "Kulisach serialu M jak miłość".

Jakub w 1861 odcinku "M jak miłość" nie będzie już walczył o Kasię

To oznacza, że Karski w 1861 odcinku "M jak miłość" będzie miał jeszcze o co walczyć? Niezupełnie, bo przecież niewierna Kasia powie mu wprost, że chce rozwodu. W tym przypadku walka Jakuba o ukochaną nie będzie miała większego sensu.

Autor: