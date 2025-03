M jak miłość, odcinek 1859: Rozwód Kasi i Jakuba! Po powrocie do męża wyzna, że już go nie kocha i chce odzyskać wolność - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1859 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Rozwód Kasi i Jakuba w 1859 odcinku "M jak miłość" będzie już przesądzony? Po tym jak zdradzi męża z Mariuszem, zniknie na kilka dni, nie zważając na to, że nadejdą święta Bożego Narodzenia i powinna szczerze wyznać Kubie, że to koniec ich małżeństwa, a nie tak tchórzliwie przed nim uciekać. Jakub dostanie od Kasi tylko list pożegnalny z prośbą, by jej nie szukał.

List pożegnalny Kasi do Jakuba w 1859 odcinku "M jak miłość"

"Zawsze będziesz mi bliski i pewnie zawsze, na swój sposób, będę cię kochała, ale muszę wyjechać. Muszę zastanowić się, co dalej. Proszę cię, nie szukaj mnie " - to będą ostatnie słowa niewiernej Kasi do Jakuba, które w 1859 odcinku "M jak miłość" odczyta Marcin Chodakowski (Mikołaj Roznerski), cytowane przez światseriali.interia.pl.

Marcin w 1859 odcinku "M jak miłość" nie uwierzy, że Kasia zostawiła Jakuba dla Mariusza

To właśnie przyjaciel Jakuba w 1859 odcinku "M jak miłość" jako pierwszy dowie się o odejściu Kasi, o tym, że od kilku dni porzucony detektyw nie będzie miał z ukochaną żadnego kontaktu. Załamany Karski wyżali się Marcinowi, że to Mariusz odebrał mu żonę. I na nic się zda pocieszenie Chodakowskiego, że to może tylko chwilowy kryzys, że Kasia wszystko przemyśli i wróci, bo przecież taka miłość jak ich nie kończy się ot tak! Marcin doradzi jeszcze Jakubowi, by sprawdził, czy to naprawdę chodzi o Mariusza.

- To Kasi pierwsza miłość, jeszcze z liceum. Był jej pacjentem, potem pewnie zaczęli się spotykać. A ja jak większość naszych klientów, głupio chciałem wierzyć, że to przejdzie, że wszystko, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wróci do tego, co było. Wiesz co... Nie chcę już o tym rozmawiać, nie mam siły... Całą noc tu siedziałem, ten pusty dom mnie dobija... - stwierdzi przybity Jakub.

Jakub w 1859 odcinku "M jak miłość" pobije Mariusza

By poznać prawdę w 1859 odcinku "M jak miłość" Jakub pojedzie do domu Mariusza, ale nie zastanie tam Kasi. Kochanek nie będzie ukrywał, że on też stracił z nią kontakt, że nie wie, gdzie teraz jest. Po kilku godzinach detektyw zdecyduje się jednak na powrót do rywala, by powalić go na ziemię jednym ciosem!

Aneta znajdzie Kasię w hotelu w 1859 odcinku "M jak miłość"

Tymczasem niewierna Kasia w 1859 odcinku "M jak miłość" ukryje się przed Kubą w hotelu, gdzie znajdzie ją Aneta (Ilona Janyst), która wprost powie przyjaciółce, jak podle postępuje wobec męża. Tłumaczenia Kasi, że nie chce krzywdzić Jakuba, ale zakochała się w Mariuszu, nie zrobią na Anecie żadnego wrażenia. Dla Chodakowskiej jej zakłamana, zdradziecka przyjaciółka nie będzie zasługiwała na takiego mężczyznę, jak Jakub. Rozmowa Kasi z Anetą, jak podaje światseriali.interia.pl, będzie miała bardzo nerwowy przebieg.

Kasia w 1859 odcinku "M jak miłość" usłyszy od Anety gorzką prawdę

- Ja nie chcę krzywdzić Kuby. To taki dobry człowiek, ważny dla mnie, zawsze będzie mi bliski...Ale Mariusz jest miłością mojego życia. Już wiem, że nie potrafię z niego zrezygnować. Ja nie mam siły ani odwagi, żeby odejść od Kuby. Wiem, jak bardzo będzie cierpiał... - Ty nie tylko nie kochasz Kuby, ale go też nie szanujesz. A on, jak nikt inny, zasługuje na prawdę. Ma prawo usłyszeć, że już go nie kochasz i że w twoim życiu jest ktoś inny. Czy ty naprawdę myślisz, że ktoś taki jak Kuba zgodzi się na jakieś resztki? Zgodzi się zastąpić miłość litością? Nie dość, że już go zdradziłaś, to teraz chcesz go jeszcze bardziej upokorzyć? Serio?! - rzuci z drwiną Aneta.

Koniec Kasi i Jakuba w 1859 odcinku "M jak miłość". Wystąpi o rozwód!

W finale 1859 odcinku "M jak miłość" Kasia wróci do Jakuba, ale tylko po to, by prosić o rozwód i żeby dobić męża wyznaniem, że znów zakochała się w Mariuszu. Zdruzgotany Karski będzie w milczeniu słuchał tłumaczenia żony. Nie odpowie jej ani słowem.

- Kuba jesteś najlepszym człowiekiem, jakiego znam, ale ja zakochałam się w kimś innym. Chcę rozwodu... Przepraszam - powie Kasia do Jakuba i w tym momencie przyszłość ich małżeństwa będzie przekreślona już na zawsze.