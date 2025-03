M jak miłość, odcinek 1859: Zdradzony Jakub da Kasi rozwód. Zdejmie też obrączkę? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1860: Dramat Mai i Szymka. Tylko Kama z Marcinem dowiedzą się, co się dzieje - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1859 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Rozstanie Kasi i Jakuba w 1859 odcinku "M jak miłość" stanie się faktem, ale zdradziecka żona nawet nie spojrzy mu w oczy, by powiedzieć całą prawdę o zdradzie z Mariuszem. Nie dość, że odejdzie od Kuby, zniknie na kilka dni, ukryje się przed nim w hotelu, to jeszcze w ramach "wyjaśnień" zostawi mu krótki list pożegnalny, żeby jej nie szukał.

"Zawsze będziesz mi bliski i pewnie zawsze, na swój sposób, będę cię kochała, ale muszę wyjechać. Muszę zastanowić się, co dalej... Proszę cię, nie szukaj mnie".

Tak w 1859 odcinku "M jak miłość" będzie wyglądał powrót Kasi do Jakuba po zdradzie

Dopiero pod wpływem Anety (Ilona Janyst) w 1859 odcinku "M jak miłość" tchórzliwa Kasia odważy się na powrót do domu. I w tym momencie spełnią się najczarniejsze scenariusza Jakuba. Z ich małżeństwa już nic nie zostanie, wielka miłość Kasi, która tak walczyła o jego życie, gdy chorował na białaczkę nagle przestanie istnieć. Nagle z ust Kasi padnie słowo "rozwód".

- Jesteś najlepszą osobą, jaką znam. Ale zakochałam się w kimś innym... Chcę rozwodu... Przepraszam... - powie Kasia do Jakuba, którego na dobre porzuci.

Jakub w 1859 odcinku "M jak miłość" pozwoli Kasi odejść do Mariusza

Zdruzgotany Karski w 1859 odcinku "M jak miłość" nawet nie spojrzy na żonę. Nie zrobi nic, by ją zatrzymać. Skoro Kasia wybrała Mariusza, jest gotowa na rozstanie, to on uszanuje jej decyzję i zupełnie się podda.

Rozwód Kasi i Jakuba w 1859 odcinku "M jak miłość" będzie już w zasadzie przesądzony. Porzucony Kuba zostanie sam w pustym domu. Wypełnionymi od łez oczami spojrzy na ślubną obrączkę, ale nie będzie w stanie zdjąć jej z palca.