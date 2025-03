M jak miłość, odcinek 1861: Bartek tylko księdzu Grzegorzowi wyjawi prawdę o Dorocie, po tym jak zobaczy żonę! - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1860: Dramat Mai i Szymka. Tylko Kama z Marcinem dowiedzą się, co się dzieje - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1861 - poniedziałek, 31.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Bartek w 1861 odcinku "M jak miłość" będzie mocno skołowany sytuacją w Warszawie, gdzie będzie niemal pewny, że zobaczy Dorotę. Zanim jednak zdoła wyskoczyć z samochodu, ruszyć za piękną blondynką, ona zniknie! Załamany Lisiecki czuje przecież, że żona jest gdzieś blisko, ale nie ma na to żadnych dowodów! Lisiecki nie wie przecież, że Dorota była w Grabinie, a nawet dzwoniła, ale on wziął jej numer za coś zupełnie innego.

Bartek będzie pewny, że widzi Dorotę

Do dziwnej sytuacji z udziałem Lisieckiego i Kaweckiej dojdzie w Warszawie. Bartek z samochodu dostrzeże blondynkę, która do złudzenia przypomina jego żonę. Jak tylko będzie mógł, wysiądzie z samochodu i pobiegnie w kierunku, gdzie widział żonę, a przynajmniej tak mu się będzie wydawało. Wpadnie także do jednej z knajpek i pokaże kelnerowi zdjęcie Kaweckiej.

- Widział pan może tę kobietę, wchodziła tu przed chwilą? - zapyta cały w emocjach Lisiecki. Niestety kelner nie rozwieje wszelkich wątpliwości.

Bartek zwierzy się księdzu Grzegorzowi

Po powrocie do Grabiny w 1861 odcinku "M jak miłość" Bartkowi przyda się rozmowa. Padnie na dobrego księdza Grzegorza, z którym Lisiecki porozmawia w kościele.

- Ja wiem, że to jest niemożliwe, ale widziałem ją... - powie Bartek, ale ksiądz Grzegorz nie będzie miał przecież mocy sprawczej, by jakoś udowodnić to, że Kawecka naprawdę wróciła. Nikt oprócz samej Doroty nie wie, że terapia w Bostonie przyniosła efekty.

Dorota nadal nie pogodzi się z myślą, że straciła Bartka. Przypomnijmy, że w oczach kobiety ukochany układa sobie życie z Natalką (Dominika Suchecka). W skutek niefortunnych zbiegów okoliczności sama widziała jak mąż nosi Mostowiaczkę na rękach. Nie wie przecież, że Bartek tak naprawdę kocha tylko ją.

Tymczasem Kawecka spotka się z przyjaciółką, która zacznie przekonywać ją do ponowienia prób kontaktu z mężem. To ważne, by Bartek znał prawdę.

- Bartek jest twoim mężem, on powinien wiedzieć, że żyjesz - na te słowa Dorota zaleje się łzami.