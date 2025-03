M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1859: Aneta z Marcinem zawiążą sojusz? Powie Chodakowskiemu wszystko co wie - ZDJĘCIA

W 1859 odcinku "M jak miłość" Aneta (Ilona Janyst) poważnie porozmawia z Marcinem (Mikołaj Roznerski), który nadal nie jest do końca świadomy tego, co przeżywa Jakub (Krzysztof Kwiatkowski). Chodakowska wpadnie do biura detektywistycznego i zdecyduje się na szczerą rozmowę z bratem męża. Razem zaczną dywagować nad rozpadającym się małżeństwem Karskich. Aneta niby trzymała stronę Kasi (Paulina Lasota), ale nie może już dłużej kłamać. Marcin w 1859 odcinku "M jak miłość" także chciałby znać całą prawdę.