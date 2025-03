M jak miłość, odcinek 1859: Szymek i Maja będą się bać porywaczego Radka! Marcin zabierze dzieci od Izy - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1859 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1859 odcinku "M jak miłość" Szymek nie wytrzyma i sięgnie po telefon. Chłopiec od dawna widzi, że jego mama nie jest szczęśliwa. Kłótnie z Radkiem stają się coraz częstsze, a agresja ojczyma zaczyna go przerażać. W chwili, gdy Radek znowu podniesie głos na Izę, Szymek w 1859 odcinku "M jak miłość" zdecyduje się na dramatyczny krok i zadzwoni poskarżyć się swojemu tacie. Po drugiej stronie usłyszy go Marcin, który nie będzie mógł uwierzyć w to, co opowiada syn. Szymek wyzna, że nie chce dłużej mieszkać z mamą, bo boi się Radka! Marcin nie zawaha się ani chwili. W 1859 odcinku "M jak miłość" Chodakowski zacznie planować, jak odebrać dzieci spod opieki Izy i zabrać je do siebie.

Dzieci Chodakowskiego wystraszą się porywczego Radka w 1859 odcinku "M jak miłość"!

W 1859 odcinku "M jak miłość" atmosfera w domu Izy stanie się nie do zniesienia. Kolejna głośna kłótnia z Radkiem sprawi, że Szymek i Maja będą przerażeni. Chłopiec nie będzie chciał przebywać w tak napiętym otoczeniu, a każda awantura między matką a jej mężem utwierdzi go w przekonaniu, że muszą opuścić to miejsce!

Maja również zacznie reagować strachem, ale to Szymek w 1859 odcinku "M jak miłość" jako pierwszy wyjdzie z inicjatywą, by uciec do ojca. Iza znajdzie się w dramatycznej sytuacji, ponieważ zobaczy, że jej dzieci już jej nie ufają, a ona nie ma żadnego argumentu, by je zatrzymać.

Marcin zabierze Maję i Szymka do siebie w 1859 odcinku "M jak miłość"?

Po telefonie od Szymka Marcin w 1859 odcinku "M jak miłość" podejmie szybką decyzję i zabierze Maję i Szymka do siebie. Marcin zaproponuje Izie, że weźmie dzieci do siebie na kilka dni, jednak w następnym, 1860 odcinku "M jak miłość" postanowi zatrzymać u siebie Maję i Szymka na dłużej. Kama i Marcin spotkają się z Izą, by omówić tę kwestię i Chodakowski jasno podkreśli, że dobro dzieci jest dla niego najważniejsze, dlatego też postanowił wziąć dzieci do siebie, na tak długo, jak będzie wymagać tego sytuacja.