M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1861: Barbara powie Bartkowi, że Dorota wróciła! Przekona go, że nie zmarła na raka - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1861 odcinku "M jak miłość" Barbara (Teresa Lipowska) powie Bartkowi (Arkadiusz Smoleński), że Dorota (Iwona Rejzner) żyje! Mostowiakowa sama zaczęła przyzwyczajać się do myśli, że Kawecka odeszła i to na własnych warunkach. Nikt w Grabinie nie wie przecież o walce Doroty z nowotworem w Bostonie. W 1861 odcinku "M jak miłość" Barbara poczuje, że może to nie koniec, że może Bartek będzie jeszcze szczęśliwy. To właśnie ona powie o tym, że Dorota żyje. Co ciekawe, nawet nie ma pojęcia, jak jest blisko prawdy! Zobacz WIDEO.