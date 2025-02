M jak miłość, odcinek 1850: Iza wyżali się Kamie na Radka. Nie chce wracać do męża zdrajcy? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1850 - wtorek, 18.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Iza z Kamą znajdą wspólny język w 1850 odcinku "M jak miłość". Obie od jakiegoś czasu nie mają już konfliktu czy pretensji. Była i obecna ukochana Marcina dobrze ze sobą żyją, a nawet umieją zwierzyć się z trudnym przeżyć. Tak też będzie w momencie, w którym Iza odwiedzi mieszkanie byłego męża, gdzie siądzie do dość poważnej rozmowy ze Ślązaczką.

Iza wyżali się Kamie. Jej małżeństwo z Radkiem to pomyłka?

- (...) To znaczy, że Radek chce do ciebie wrócić? - zagai Kama.

- Tak... Dzwoni, prosi żebym dała mu jeszcze jedną szansę... - powie szczerze Iza.

- A ty? Chcesz tego?

- To nie jest tak, że ja nic do niego nie czuję, ale po tym co się stało, nie wiem czy będę potrafiła mu jeszcze raz zaufać. On się zarzeka, że to była tylko chwila zapomnienia, że dopiero teraz docenił to co nas łączy, ale gdy w grę wchodzi inna kobieta, to nie jest łatwe to posklejać, żeby nie było śladu - wyjaśni była ukochana Marcina i uderzy w samo sedno. Kama mierzy się przecież z podobnym problemem! Ona także przedstawi Izie, jak to wygląda w jej obecnym związku z Chodakowskim.

Kama wtajemniczy Izę w problemy z Martyną

- Wiem o czym mówisz. U nas sytuacja była trochę inna, bo Marcin zrobił to nieświadomie, ale jednak mimo wszystko... - wyjaśni Kama, otwierając się przed byłą żoną obecnego ukochanego.

- Powiedz mi, on ma nadal jakiś kontakt z tą kobietą? - będzie ciekawa Iza. Kompletnie nie da po sobie poznać zazdrości czy zaborczości. Porozmawia z Kamą jak z przyjaciółką, a nie obecną ukochaną byłego męża.

- Mam nadzieję, że nie - przyzna Kama, ale już w 1850 odcinku "M jak miłość" odkryje, że Martyna wysyła Chodakowskiemu zdjęcia i filmiki. To ją zdenerwuje, więc postanowi pojechać do Wysockiej. Będzie w szoku, kiedy zobaczy Wysocką w bardzo złym stanie.