M jak miłość, odcinek 1860: Marcin zabierze Izie dzieci! Radek ją uderzy, więc będzie musiał działać szybko - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1860 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Iza w 1860 odcinku "M jak miłość" przerwie milczenie o tym, co się dzieje między nią i Radkiem i nie będzie dłużej kryła męża zwyrodnialca! Bo Radek okaże się niemal takim samym potworem jak Artur Skalski, którego ją bił, zastraszał, znęcał się nad nią psychicznie, a nawet odurzał lekami, uwięził w leśniczówce pod Łodzią, gdzie wywiózł ją, była z dala od Marcina. Ten koszmar Izy trwał wiele miesięcy, ale na szczęście Marcin zdołał uratować ukochaną. Czy tym razem Chodakowski też ocali Izę przed Radkiem?

Marcin w 1860 odcinku "M jak miłość" nie daruje Radkowi, że uderzył Izę!

Reakcja Marcina na wstrząsające wyznanie Izy w 1860 odcinku "M jak miłość", że Radek wywołuje awantury i przestaje nad sobą panować, będzie mogła być tylko jedna. - Nie daruję mu! - zapowie byłej żonie Marcin, którego cytuje światseriali.interia.pl.

- Marcin, proszę cię, błagam... Nic z tym nie rób! Niepotrzebnie o tym powiedziałam, to są nasze sprawy, nie wtrącaj się. Obiecaj mi to, dobrze? - wystraszona Iza w 1860 odcinku "M jak miłość" będzie chciała uniknąć najgorszego.

Iza w 1860 odcinku "M jak miłość" będzie broniła Radka!

Mimo że po tym, co przeżyła z Arturem powinna przecież od razu uciekać od Radka. Skoro ją popchnął, bo go "zdenerwowała", to może się posunąć jeszcze dalej. Tym bardziej, że nie raz Radek udowodnił, że jest nieobliczalnym człowiekiem, prowadził z nią chorą grę.

- To była moja wina, bo go zdenerwowałam. Nie powinnam była na niego krzyczeć - tak Iza będzie bronić psychopaty Radka w 1860 odcinku "M jak miłość".

Marcin odbierze Izie dzieci w 1860 odcinku "M jak miłość"

Ale Marcin tak tego nie zostawi i w 1860 odcinku "M jak miłość" uprzedzi Izę, że teraz dzieci zostają z nim i Kamą (Michalina Sosna). Zabierze jej Szymka i Maję, żeby nie tylko chronić ich przed Radkiem, ale także, by dzieci nie patrzyły jak ich matka cierpi.

- Nie będę cię pouczał, nie mam prawa... To twoje życie, twoje decyzje. Ale jednego nie odpuszczę. Sama widzisz, czarno na białym jak to wszystko, te wasze awantury, kłótnie, odbijają się na dzieciach. Najlepiej będzie, jeśli Szymek i Maja zamieszkają teraz z nami. Przynajmniej przez jakiś czas, zanim z Radkiem nie wyprostujecie sobie tego wszystkiego... - zapowie byłej żonie Marcin.

Znając jednak Marcin to w 1860 odcinku "M jak miłość" nie zostawi Izy na łaskę bezwzględnego Radka! Nikt nie będzie do końca wiedział, do czego jest zdolny Radek, który zdradził już Izę, ubłagał ją o drugą szansę, a teraz pokaże, że jest potworem w ludzkiej skórze.

