M jak miłość, odcinek 1859: Martyna nie zostawi Jakuba w spokoju. Będzie chciała czegoś więcej - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1859 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ostatnio w "M jak miłość" Jakub i Martyna zbliżyli się do siebie, spędzili razem sporo czasu, a przyjaciel Marcina udowodnił Wysockiej, że jeszcze nie wszystko stracone, że po tym, co przeszła może być szczęśliwa i tak naprawdę nie jest sama. To dzięki Jakubowi po zakończeniu odwyku uzależniona od alkoholu Martyna przekonała się jak świetnie na głowę działają treningi bokserskie. Wspólny wieczór Martyny i Jakuba w jej leśniczówce w Kampinosie dla obojga stał się okazją, by zmierzyć się ze swoimi uczuciami.

Martyna w 1859 odcinku "M jak miłość" wypyta Kamę o Jakuba

Niestety w 1859 odcinku "M jak miłość" Martyna nie zobaczy już Jakuba w klubie. Kolejny raz założy rękawice bokserskie i uderzając w worek będzie próbowała zapomnieć o Marcinie, o tym, co było między nimi, ale bez Karskiego to nie będzie to samo. Podczas spotkania z Kamą (Michalina Sosna) zapowie ukochanej Marcina, że planuje wyjazd do Krakowa i sprzedaż leśniczówki, ale także wypyta ją Jakuba.

- Wiesz, co się dzieje z Kubą? Bo ostatnio byłam na treningu i go nie było. W klubie też mówią, że dawno się nie pojawiał...- Kuba ma chyba teraz ciężki okres i najlepiej będzie zostawić go w spokoju... - Kama nabierze podejrzeń, co do intencji Martyny wobec przyjaciela Marcina. - Jasne - zakończy Wysocka, ale nie posłucha rad kobiety, która jeszcze nie tak dawno była jej rywalką.

Taką wiadomość Martyna nagra Jakubowi w 1859 odcinku "M jak miłość"

Po wyjściu z butiku Kamy w 1859 odcinku "M jak miłość" Martyna nagra Jakubowi na poczcie głosowej wiadomość, żeby o niej nie zapomniał. Jakby chciała w ten sposób dać Karskiemu znać, że liczy na ciąg dalszy ich znajomości.

- Cześć Kuba, jakoś nie mogę cię złapać ostatnio, a chciałam ci podziękować, no więc dzwonię. Nie wiem, czy wiesz, ale policja idąc tropem zegarka złapała tych smarkaczy, którzy włamali mi się do leśniczówki. Także tak... No i chciałam powiedzieć, że ciągle chodzę na treningi, szkoda, że ty już przestałeś. Ale jeśli byś kiedyś chciał po prostu pogadać albo potrzebowałbyś pomocy, to pamiętaj, że jestem...

Czy Martyna i Jakub w "M jak miłość" będą razem?

Chociaż w 1859 odcinku "M jak miłość" Martyna i Jakub się nie spotkają, Karski nie odsłucha nawet wiadomości od Wysockiej, to na tym nie koniec ich relacji. Przeciwnie... Bo kiedy rozpadnie się małżeństwo Jakuba z Kasią i porzucony przez niewierną żonę detektyw wyprowadzi się z ich domu, to właśnie Martyna zaproponuje mu gościnę w swojej leśniczówce.

O tym, czy teraz Martyna i Jakub zamieszkają razem widzowie dowiedzą się w kolejnym 1860 odcinku "M jak miłość".