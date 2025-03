Na Wspólnej, odcinek 3989: Alan zmanipuluje naiwną Wiolę! Tak spróbuje ostatecznie pomścić Czerskiego – ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3989 - czwartek, 3.04.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3989 odcinku „Na Wspólnej” Mariusz zacznie szukać sposobu na pokonanie Alana w sądzie, czego jego rywal zacznie się straszliwie obawiać. Tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że Czerski ma nad nim przewagę w sprawie Zalewskiej, gdyż to jego klientka będzie na straconej pozycji. Ale oczywiście, nie będzie miał zamiaru się poddawać. A wręcz przeciwnie!

I znów postanowi wykorzystać do tego naiwną i zakochaną w nim Wiolę, dzięki której w ogóle uzyska wgląd do akt prawnika, gdy ta sprowadzi go do jego mieszkania. I w 3989 odcinku „Na Wspólnej” kolejny raz się na niej nie zawiedzie, gdyż oczywiście niania Alanka (Ksawery Górski), a jednocześnie sekretarka Mariusza, zgodzi się mu pomóc.

Zakochana Wiola zdobędzie dokumenty Mariusza w 3989 odcinku „Na Wspólnej”!

Tym bardziej, że w 3989 odcinku „Na Wspólnej” Alan zacznie snuć wizję na temat ich wspólnej przyszłości, w które dziewczyna natychmiast uwierzy. Szczególnie, że kochanek zapewni ją, że gdyby wygrał z Mariuszem w sądzie, to zakupiłby dla nich apartament, w którym mogliby zacząć nowe i szczęśliwe życie, co zakochana Wiola oczywiście kupi.

I w 3989 odcinku „Na Wspólnej” zrobi zdjęcia akt Czerskiego, które prawnik zostawi w kancelarii. I oczywiście natychmiast prześle je do Novaka, dzięki czemu zyska on przewagę nad swoim rywalem! Ale czy to wystarczy?

Alan i tak przegra w sądzie z Czerskim w 3990 odcinku „Na Wspólnej”!

W 3990 odcinku „Na Wspólnej” Mariusz i Alan spotkają się w sądzie. I choć Novak będzie dysponował dokumentami rywala, to Czerski będzie tak zdeterminowany, aby go pokonać, że to właśnie on ostatecznie wygra, a psychol poniesie gorzką porażkę, z którą nie będzie w stanie się pogodzić! Ale oczywiście, nie przyzna się do niej Wioli!

A wręcz przeciwnie, gdyż powie ukochanej, że to on właśnie wygrał i od razu zaproponuje jej wspólne świętowanie wraz z Alankiem, na którym naiwna Wiola oczywiście się zjawi razem z jego synkiem i Oli (Marta Wierzbicka). I dopiero wtedy, po jego porażce, w 3990 odcinku „Na Wspólnej” pozna jego prawdziwą twarz...