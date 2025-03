M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1859: Marcin wkroczy do mieszkania Izy! Psychol Radek, który ją bije, odegra niezłą scenę - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 1859 odcinku "M jak miłość" Marcin (Mikołaj Roznerski) zrobi nalot na mieszkanie Izy (Adriana Kalska) i Radka (Philippe Tłokiński), żeby upewnić się, co się tam naprawdę dzieje! To syn Szymek (Staś Szczypiński) zawiadomi go, że między mamą, a jej mężem wybuchają awantury, że Iza ciągle płacze. Zaniepokojony Chodakowski w 1859 odcinku "M jak miłość" zjawi się u Izy z Kamą (Michalina Sosna) i to, co zobaczy wzbudzi jego najgorsze podejrzenia. Radek będzie robił dobra minę do złej gry, ale łzy Izy będą mówiły same za siebie. Sprawdź, co się wydarzy i zobacz ZDJĘCIA oraz ZWIASTUN.