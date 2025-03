Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3978: Janek nie będzie chciał chorego dziecka Kingi. Ciężarna Lilka to wykorzysta - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 3978 odcinku serialu "Pierwsza miłość" dramat Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) sięgnie zenitu. Po otrzymaniu wyników badań nie będzie miała już złudzeń - jej nienarodzone dziecko cierpi na poważną, śmiertelną wadę genetyczną. Lekarze nie pozostawią ej żadnej nadziei, ale mimo to Kinga postanowi, że nie przerwie ciąży i pozwoli dziecku przyjść na świat, nawet jeśli jego życie potrwa tylko kilka chwil. Ta decyzja wstrząśnie Jankiem (Maciej Mikołajczyk), który kompletnie nie będzie umiał poradzić sobie z tym, co usłyszy. W 3978 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Janek zacznie tracić kontrolę nad emocjami. Będzie miał wrażenie, że Kinga pogrąża się w cierpieniu, którego on już nie jest w stanie znieść. Nie będzie rozumiał, dlaczego jego żona uparcie walczy o coś, co wydaje się stracone. Z każdą chwilą oddali się od niej coraz bardziej, aż w końcu znajdzie ukojenie w ramionach Lilki (Sylwia Sokołowska). A ona tylko będzie na to czekała...