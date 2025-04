Pierwsza miłość, odcinek 4011: Piotrek z Hubertem na tropie nielegalnych walk Białego. Iwo sprytnie wykiwa policję - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4002: Janek przyzna, że to on jest ojcem dziecka Lilki! Rzuci wszystko i będzie z ciężarną kochanką- ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4011 - czwartek, 8.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4011 odcinku "Pierwszej miłości" Piotrek z Hubertem będą kręcić się wokół sprawy nielegalnych walk w organizowanych przez Iwa i jego ludzi, którzy wciągnęli w to Alana, a on zaangażował Białego. Wszystko ma miejsce w fitnessie Kingi (Aleksandra Zienkiewicz), która oczywiście nie ma pojęcia o nielegalnym procederze. W dzień klub sportowy działa normalnie, za to wieczorami zmienia się w arenę walk! To oczywiste, że ludzie z półświatka nie mają skrupułów, by wykorzystywać innych i użyć ich jako "słupy" przed policją. Wszystko byle samemu być chronionym... Iwo sam wychodzi z takiego założenia, co jeszcze udowodni.

Piotrek i Hubert na tropie nielegalnych walk

Alan zajmuje się nielegalnymi walkami, ale wszystkim steruje Iwo. Brat Oskara (Filip Gurłacz) nie wie jednak, że cwany gangster potrzebuje go głównie dlatego, by w razie jakiegokolwiek wypadku czy podejrzeń, zrzucić winę i pozbyć się odpowiedzialności. Kiedy więc Hubert z Piotrkiem w 4011 odcinku "Pierwszej miłości" będą coraz bardziej zorientowani w sytuacji i nie przestaną szukać organizatorów podejrzanych walk, Iwo nie omieszka migać się od zarzutów.

Iwo wyprze się walk. Zagrozi Alanowi

Piotrek i Hubert w 4011 odcinku "Pierwszej miłości" przejdą do konfrontacji Iwa w sprawie nielegalnych walk. On wyprze się wszystkiego, bo dość szybko zorientuje się, że policja nie ma na to żadnego dowodu. Bez konkretnych danych nie da się niczego zrobić. Iwo uzna, że podejrzenia nie są dla niego groźne. Mało tego, uczepi się Alana, któremu zacznie grozić. Brat Oskara zorientuje się, że "interesy" z gangsterem to poważny błąd. Iwo ponowi swoje groźby w stosunku do Alana. Najdzie go w mieszkaniu, gdzie zastanie Kalinę (Magdalena Wieczorek) z małą Marlenką (Amelia i Emilia Baranowskie).