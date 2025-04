Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 4012: Oskar nie oprze się swojej byłej?! Zbliży się do Kai i swojego syna - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 4012 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Oskar (Filip Gurłacz), który do tej pory starał się być lojalnym, przykładnym mężem, zacznie coraz mocniej angażować się w życie Kai (Elżbieta Trzaskoś) i ich wspólnego syna. Kalina (Magdalena Wieczorek) poczuje, że traci grunt pod nogami. Przerażona tym, że mąż zaczyna czuć coś więcej do swojej byłej, zdecyduje się na odważny, zaskakująco dojrzały ruch i zaprosi rywalkę do siebie na wspólną kolację! Ale ta rozmowa może skończyć się nie tak, jak planowała… Czy Oskar w 4012 odcinku serialu "Pierwsza miłość" naprawdę ulegnie Kai? Czy jego obecne małżeństwo przetrwa to szokujące zbliżenie? Szczegóły oraz ZDJĘCIA poniżej!