Pierwsza miłość, odcinek 3999: Oskar ma nieślubną córkę? Kochanka z przeszłości wyjawi prawdę o dziecku! - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3999 - piątek, 18.04.2025, o godz. 18 w Polsacie

Oskara czeka prawdziwa rewolucja życiowa! W 3999 odcinku "Pierwszej miłości" usłyszy szokujące informacje, które przekaże mu nie kto inny jak Kaja, była ukochana, o którą Oskar niegdyś skłócił się z Alanem. Kalina już jakiś czas temu spotkała się z Kamińską, ponieważ chciała zrozumieć przyczynę afery między braćmi i powód ich kłótni sprzed lat, co rzutuje nawet na obecne relacje.

W poprzednich odcinkach "Pierwszej miłości" Kamińska nie powiedziała jednak Kalinie całej prawdy. Ukryła coś najważniejszego, co wkrótce wróci do Oskara z podwójną siłą!

Oskar ma córkę? Kaja przekaże szokujące wieści

Zdradzamy, że wielką rewolucję w życiu Oskara rozpocznie jeden telefon. Kaja zadzwoni do byłego ukochanego, a potem dojdzie do spotkania. Już w 3999 odcinku "Pierwszej miłości" mąż Kaliny usłyszy o nastolatce, córce Kamińskiej i wszystko wskazuje na to, że to on będzie biologicznym tatą dziewczyny! Jak to możliwe, że lata nie wiedział, że ma dziecko i czego tak naprawdę chce była ukochana?

Po szokujących informacjach Oskar nie będzie wiedział, jak ma przekazać Kalinie fakt, iż prawdopodobnie ma córkę... Przewidzi, że takie informacje mogą doprowadzić do końca jego związku! Mało tego, szokująca sytuacja wydarzy się akurat w okresie, w którym małżeństwo będzie starało się o wspólnego potomka. Warto przypomnieć, że mała Marlenka (Amelia i Emilia Baranowskie) jest biologiczną córką Krystiana (Patryk Pniewski). Kalina nie ma jeszcze dziecka z Oskarem.

Oskar zrobi testy DNA

W kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" Kaja osobiście przyjdzie do Kaliny, więc nie ma możliwości, by kobieta nie dowiedziała się o córce męża. Oczywiście dojdzie do tego, że Oskar podda się testom na ojcostwo, będzie chciał mieć pewność, kim jest nastolatka. Przecież miną lata od porodu, a wszystko będzie wyglądało tak, jakby Kamińska chciała zniszczyć jego związek. O dziwo, Kalina nie od razu odejdzie od męża, w miarę możliwości zaakceptuje sytuację i poczeka na wyniki testów z laboratorium.

Jeszcze większy problem pojawi się natomiast w 4003 odcinku "Pierwszej miłości", kiedy to Kalina niechcący wygada się przed Alanem, czego dotyczą zlecone badania... Brat Oskara wpadnie w furię. Kto ma rację, a kto kłamie? Tego dowiemy się już niebawem.