Pierwsza miłość, odcinek 3982: Marysia odkryje zdrady Olki! Powie Edwardowi całą prawdę?

"Pierwsza miłość" odcinek 3982 - środa, 26.03.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3982 odcinku "Pierwszej miłości" Marysia odkryje prawdę o tym, co tak naprawdę dzieje się w życiu ojca. Edward od dłuższego czasu tworzy relację z Olą, ale ona ma swoje przesłanki i działania "na boku". Korzysta z pieniędzy i wpływów Stryjeńskiego i nie bardzo ma ochotę rzucać luksusowe, wygodne życie. Jak można się spodziewać, kiedyś musi nadejść kres tych działań.

Marysia odkryje zdradę Oli z Dawidem

Już w 3982 odcinku "Pierwszej miłości" Marysia dowie się o skandalicznym zachowaniu ukochanej ojca. Chociaż żona Kacpra (Damian Kulec) będzie miała dużo własnych problemów, zauważy dobitnie, że u Edwarda najwidoczniej także źle się dzieje. Przypomnijmy, że skutki skandalu z wycinaniem narządów w We-Med nie ucichną, a Marysi będzie trudno znaleźć nową pracę.

Do tego dojdą kolejne niemiłe niespodzianki, mącenie Izabeli (Olga Bończyk) oraz kłopoty z Julką (Dąbrówka Kruk). Nikomu nie będzie łatwo po śmierci Michała (Wojciech Błach), a to jeszcze nie koniec. Wyjdzie na jaw, że u Edwarda też nie jest wcale kolorowo. Czy mężczyzna wie, co dzieje się za jego plecami?

Marysia położy kres zdradom Oli?

Co zrobi Marysia w 3982 odcinku "Pierwszej miłości", kiedy odkryje romans Oli z Dawidem? Zdradzamy, że zazwyczaj rozsądna i odpowiedzialna Marysia nie przemilczy sprawy, nie będzie chciała zamiatać sytuacji pod dywan. Olka nie podda się jednak w swoich celach i sieci kłamstw, więc szybko wymyśli kolejne lawirowania, by uniknąć konsekwencji. Kto wygra to starcie? To okaże się już niebawem.