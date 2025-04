Pierwsza miłość, odcinek 4006: Oskar zostawi Kalinę i Marlenkę! Takiej akcji mu nie wybaczy? - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość. Mąż Anny Ilczuk wkracza do akcji! To on będzie nowym mężczyzną w życiu Emilki - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4006 - środa, 30.04.2025, o godz. 18 w Polsacie

Oskar coraz bardziej zatraci się w „nowej” rodzinie, a swoją żonę Kalinę i jej córkę Marlenkę będzie mocno zaniedbywał. Kiedy badania DNA potwierdzą, że to faktycznie Oskar jest ojcem Kostka, syna Kai, jego cały świat wywróci się do góry nogami. Z wielką niekorzyścią dla trwającego małżeństwa…

Oskar zostawi Kalinę w 4006 odcinku „Pierwszej miłości”

Oskar obieca, że zajmie się Marlenką, przyjdzie na przedstawienie dziewczynki w przedszkolu, które będzie dla niej ważne. Dzień rozpocznie się od wielkich planów, bo Oskar zakupi wielkiego pluszowego misia, by wręczyć go przyszywanej córce po jej występie. Niestety już wiadomo, że mąż Kaliny w ogóle nie dotrze do przedszkola i zawali tak ważny dla dziewczynki dzień! Rzuci obowiązki, zapomni o Marlence i Kalinie i poleci do Kai!

Kaja stanie na drodze do szczęścia Oskara i Kaliny. Weźmie go dla siebie!

Kiedy Oskar będzie gotowy iść na przedstawienie Marlenki, wesprzeć ją w ważnym dniu, Kaja zadzwoni i podniesie alarm. W 4006 odcinku „Pierwszej miłości” kobieta zakomunikuje, że musi natychmiast uciekać z domu! Przypomnijmy, że mąż Kai to tyran, agresor i niebezpieczny człowiek. Oskar rzuci wszystko i poleci pomagać Kai. Będzie miał na względzie dobro Kostka, bo przecież nie chce, by syn oberwał rykoszetem.

Zdradzamy, że narastające problemy Kasi i Kostka będą odsuwały Oskara od Kaliny. Żona stanie się zazdrosna o kontakty męża z byłą ukochaną i jego wielkie przejmowanie się jej losem. Tym bardziej, że coś da jej sygnał, że rywalka nieco lawiruje między prawdą a zmyślaniem!