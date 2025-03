Pierwsza miłość, odcinek 3983: Szokujący pogrzeb Michała. Izabela na cmentarzu zacznie grozić Marysi - ZWIASTUN, ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3983 - czwartek, 27.03.2025, o godz. 18 w Polsacie

Śmierć Michała w "Pierwszej miłości" wstrząsnęła niemal całą rodziną Domańskiego i widzami, którzy nie podejrzewali, że podczas operacji przeszczepu wątroby dla Krystiana (Patryk Pniewski) rozegra się aż taki dramat. Michał zmarł, bo ukrył przez lekarzami, że ma problemy z ciśnieniem. Ale Marysia uznała, że skoro Izabela była w klinice w chwili śmierci Michała, kiedyś już chciała go zabić, to może przez nią Domański zmarł. Co prawda Izabela nie przyłożyła ręki do śmierci Michała, ale cały czas knuje jak odegrać się na Marysi, że została żoną Kacpra!

Kolejne odcinki "Pierwszej miłości" będą popisem zdolności aktorskich psychopatki Izabeli, która "wspaniałomyślnie" wybaczy synowej, będzie gotowa wspierać Marysię i Kacpra najlepiej, jak potrafi. Z troski o stan finansów małżonków po zwolnieniu Marysi z kliniki We-Med załatwi jej nawet nową pracę. Propozycja Nowaczykowej okaże się jednak kolejną pułapką bezwzględnej, jędzowatej teściowej.

Podczas pogrzebu Michała w 3983 odcinku "Pierwszej miłości" tylko dzieci zmarłego będą płakały nad jego urną i grobem. Julka (Dąbrówka Kruk) nadal nie wybaczy Krystianowi, że przez przyrodniego brata straciła ojca! Wyrzuty sumienia nie dadzą też spokoju Krystianowi, dla którego Michał poświęcił swoje życie.

W czasie ostatniego pożegnania Michała w 3983 odcinku "Pierwszej miłości" Marysia zmierzy się z Izabelą na cmentarzu. Najpierw postanowi radykalnie zmienić sposób, w jaki rozmawia z teściową. Okaże się sprytniejsza niż Izabela myślała. A wszystko po to, by Kacper nie miał powodów do zarzucania żonie, że jest przeciwna jego matce. Zbita z tropu Izabela odsłoni przed Marysią prawdziwe intencje.

- Ze mną nie wygrasz... - zagrozi Marysi, na co żona Kacpra z promiennym uśmiechem odpowie: - No zobaczymy!

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Wstrząsający pogrzeb Michała. Lilka znienawidzi Janka!