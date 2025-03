Pierwsza miłość, odcinek 3994: Marta wpadnie pod samochód i zginie?! Tragiczny wypadek zatrzyma wszystko!

"Pierwsza miłość" odcinek 3994 - piątek, 11.04.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3994 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Marta będzie u kresu sił psychicznych. Po szokującym powrocie Bruna do jej życia, jej świat całkowicie się rozpadnie. Mężczyzna, który niegdyś był księdzem, a potem zdemaskowanym mordercą, wróci, by zburzyć resztki spokoju Marty. W dodatku kobieta zacznie się bać, że policja dopadnie go już na dobre, a sama zostanie wciągnięta w jego mroczne sekrety. Będzie zdezorientowana i wyczerpana...

Marta wpadnie pod samochód w 3994 odcinku serialu "Pierwsza miłość"!

Wszystko to sprawi, że Marta przestanie logicznie myśleć. W 3994 odcinku serialu "Pierwsza miłość" zupełnie zatraci czujność i pogrążona w czarnych myślach wejdzie na ulicę, prosto pod nadjeżdżający samochód. Będzie to dosłownie ułamek sekundy, który zaważy na jej losie. Czy to będzie jej ostatni dzień?

W 3994 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Marta przejdzie przez dramatyczne chwile. Gdy wpadnie pod samochód, na miejscu szybko zbierze się tłum świadków. Nikt nie będzie wiedział, co dokładnie się stało, ale każdy zobaczy, że kobieta jest nieprzytomna. Akcja ratunkowa rozpocznie się błyskawicznie, a Marta zostanie zabrana do szpitala w ciężkim stanie?

Marta w 3994 odcinku serialu "Pierwsza miłość" umrze?

To, co wydarzy się w 3994 odcinku serialu "Pierwsza miłość", będzie miało długofalowe skutki. Marta być może trafi do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Lekarze będą walczyć o każdą minutę, a bliscy kobiety nie będą mogli dojść do siebie. Piotrek rzuci wszystko, by być przy niej. Czy Bruno, mimo swojej przeszłości i tego, że nie powinien się zbliżać, będzie rozważał, czy nie odwiedzić jej w tajemnicy? Całe miasto zacznie mówić o tragedii Marty, jednak na szczegóły tego tragicznego zdarzenia musimy jeszcze trochę poczekać.