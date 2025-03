Zatoka szpiegów 2, odcinek 14: Franz na przesłuchaniu u Jorga. Odkryje prawdę o torturach Bergmana - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Kral Kaybederse". Nowy turecki serial już podbija ekrany! To on zajmie miejsce "Złotego chłopaka". O czym jest "Jeśli król przegra"?

"Zatoka szpiegów" 2 sezon, odcinek 14 - niedziela, 30.03.2025, o godz. 20.20 w TVP1

To Eva Stromberg porwie córkę Redlińskiego w 14 odcinku "Zatoka szpiegów" tuż po tym jak wyjdzie na jaw, że kochanka Franza, słynna pływaczka i znajoma ministra propagandy Rzeszy Goebbelsa, tak naprawdę wypełnia rozkazy kogoś jeszcze, pracuje jako szpieg! Zanim jednak Franz dowie się o zniknięciu Jadzi podczas rejsu jachtem Evy z wybranymi dziewczynkami ośrodka Związku Dziewcząt Niemieckich, będzie musiał odegrać kolejną grę przed Jorgem.

Franz nie wypłynie w rejs z Evą i Jadzią w 14 odcinku "Zatoka szpiegów"

Adiutant Bergmana w 14 odcinku "Zatoka szpiegów" zgarnie Franza z portu jachtowego w Gotenhafen już po tym jak Eva ruszy w rejs. Dla Neumanna stanie się jasne, że Eva go przechytrzyła, że celowo poprosiła komandora, żeby zwolnił go z opieki nad nią! Ale nie będzie miał żadnej możliwości ruchu, by dołączyć do akcji odbicia Jadzi.

Jorg urządzi Franzowi przesłuchanie na rozkaz Bergmana w 14 odcinku "Zatoka szpiegów"

Jorg zabierze Franza do willi Bergmana, gdzie w 14 odcinku "Zatoka szpiegów" 2 sezonu przy butelce koniaku zacznie przesłuchanie podejrzanego oficera w sprawie ucieczki Redlińskiego przed gestapo. - Franz, powiedz jak to było naprawdę z tym inżynierem... Ktoś mu pomógł, prawda?- Podobno zatrzymaliście strażnika... - zauważy Neumann, ale Jorg odpowie, że ten świadek już nie żyje.

Franz w 14 odcinku "Zatoka szpiegów" zauważy na plecach blizny Jorga blizny

Przypadek sprawi, że syn Bergmana obleje się alkoholem i zdejmie koszulę. Nagle Franz zauważy na jego plecach blizny i ślady po bestialskim pobiciu. - Kto ci to zrobił?

- Co? Nie, to nic takiego...

- Torturowali cię? Bo na rany wojenne raczej to nie wygląda...

- Nie... - zaprzeczy Jorg, który jest ofiarą sadystycznych skłonności Bergmana, bo własny ojciec każe mu się okaleczać!

- Jorg, chwila szczerości... Rozumiem, że komandor kazał ci mnie tu trzymać i przesłuchiwać - zacznie Franz.

- Przepraszam...

- Nie szkodzi, wiesz, że nie mam nic do ukrycia - zapewni Neumann, by Jorg uwierzył, że nie jest żadnym zdrajcą.

- Bergman jest po prostu bardzo podejrzliwy. A po tym, co stało się z Kesslerem wszędzie widzi wrogów, każe mi sprawdzać wszystkich oficerów, ja po prostu...

- Wypełniasz tylko jego rozkazy. Rozumiem.

- To jest bardziej skomplikowane... - odpowie Jorg, który nie przyzna się Franzowi, że jest synem Bergmana.

Franz w 14 odcinku "Zatoka szpiegów" znajdzie Jadzię na jachcie Evy!

A finale 14 odcinka "Zatoka szpiegów" 2 sezonu Franz pójdzie do portu na jacht Evy, która odegra przed nim scenę, że czuje się winna utonięcia Hedwig. Neumann wyceluje do niej z pistoletu, żądają wyjaśnień dla kogo Eva pracuje. Niespodziewanie Jadzia wyjdzie z ukrycia pod pokładem i będzie błagała o litość dla Evy. Pływaczka także sięgnie po broń, gotowa zabić Franza.