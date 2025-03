Zatoka szpiegów 2, odcinek 14: Plan porwania Jadzi okaże się fiaskiem! Eva zagra przeciw Franzowi u Bergmana – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Kral Kaybederse". Nowy turecki serial już podbija ekrany! To on zajmie miejsce "Złotego chłopaka". O czym jest "Jeśli król przegra"?

„Zatoka szpiegów" odcinek 14 (sezon 2, odcinek 5) - niedziela, 30.03.2025, o godz. 20.20 w TVP1

Franzowi wydaje się, że wszystko ma pod kontrolą, a Eva je mu z ręki. W 14 odcinku serialu "Zatoka szpiegów" okaże się, że to Stromberg cały czas nim pogrywała.

Jadzia znajdzie się poza ośrodkiem w 14 odcinku "Zatoka szpiegów"

W 14 odcinku serialu "Zatoka szpiegów" Franz będzie chciał wprowadzić w życie plan uprowadzenia Jadzi z ośrodka Związku Dziewcząt Niemieckich. Eva zorganizuje rejs po Zatoce Puckiej dla niektórych pensjonariuszek, wybranych na podstawie testów z wiedzy o żeglarskich węzłach.

Nie będzie wśród nich Jadzi, dlatego Neumann sprzeda Stromberg bajeczkę, że to sierota, której rodzice zginęli na jej oczach, a ona zawsze marzyła o żeglowaniu - by zmiękczyć jej serce. Tak Redlińska wejdzie w skład ekipy.

Fiasko planu Franza w 14 odcinku "Zatoka szpiegów"

Ponowne odwiedziny Evy i Franza w ośrodku skończy się ich pocałunkami w samochodzie w drodze powrotnej. Dlatego Neumann będzie w szoku po tym, czego dowie się następnego dnia od Bergmana. W 14 odcinku "Zatoka szpiegów" Stromberg odwiedzi komandora i poprosi go, by odsunął od niej porucznika, którego już nie chce oglądać:

- To nie jest żołnierz, bardziej bawidamek – powie mistrzyni olimpijska, chcąc, by oddelegować go do innych zajęć.

W rozmowie z Wulfem (Mateusz Nędza) Bergman podzieli się wątpliwościami na jej temat – będzie sądził, że może Eva „znalazła coś, czym nie chce się podzielić”. Kiedy Franz dowie się od komandora, że ona nie życzy już sobie jego towarzystwa, zrozumie, że cały skrupulatnie przygotowany przez niego i siatkę alianckich szpiegów - w porozumieniu z Londynem – plan przejęcia Jadzi może spalić na panewce. I tak się stanie!

Sprawy potoczą się zupełnie innym, nieprzewidywalnym torem...