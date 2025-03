Zatoka szpiegów, odcinek 13: Franz zagra na dwa fronty. Po wizycie w ośrodku Jadzi zastawi pułapkę na Redlińskiego – ZDJĘCIA

Miłość i nadzieja. Kuzey okaże się tyranem! Sila będzie musiała uciekać. Streszczenie odcinka 160 Ask ve umut (26.03.2025)

Miłość i nadzieja. Kuzey zamieni życie Sili w piekło! Streszczenie odcinka 159 Ask ve umut (25.03.2025)

Dziedzictwo. Tak Duygu odkryje zdradę Yasemin. Dojdzie do ostrej konfrontacji! Streszczenie 527. odcinka Emanet (28.03.2025)

Miłość i nadzieja. Melis ucieknie z domu i wyląduje w ramionach Egego! Streszczenie odcinka 162 Ask ve umut (28.03.2025)

„Zatoka szpiegów" odcinek 13 (sezon 2, odcinek 4) - niedziela, 23.03.2025, o godz. 20.20 w TVP1

Franz obiecał Redlińskiemu uwolnienie Jadzi z ośrodka Związku Dziewcząt Niemieckich, gdzie przebywa pod nazwiskiem Hedwig Weisbrot. By się uwiarygodnić przed Bergmanem, powie mu o dziewczynce i jak się nią posłużyć, by zwabić do niej inżyniera.

Plan ujęcia Redlińskiego w 13. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 4)

W 13. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 4) Franz wróci z wyprawy z Evą do ośrodka Związku Dziewcząt Niemieckich, gdzie poznał Jadzię i pójdzie spotkać się z komandorem Walterem Bergmanem z Kriegsmarine. Niemiec zapyta ironicznie:

- Wrócił pan z wycieczki, żeby popracować?

Franzowi jednak uda się zainteresować komandora swoim planem:

- Byłem dzisiaj w ośrodku w Rutzau. Podejrzewam, że jedna z przebywających tam dziewcząt to Hedwig Weisbrot, córka polskiego inżyniera.

- Dużo pan wie.

- Myślę, że to najlepsza okazja, żeby zastawić na niego pułapkę.

- A jak chce pan to zrobić? Zadzwoni pan do niego? - znowu sarkazm Bergmana.

- Znajdę sposób.

- Czekam z niecierpliwością, poruczniku.

Franz uprzedzi o zwabieniu Redlińskiego w pułapkę w 13. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 4)

W 13. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 4) wieczorem Franz stawi się na spotkanie z Johannem (Karol Pocheć), które aliancki szpieg wyznaczy mu w kabinie dostawczaka. Powie Neumannowi, że bardzo potrzebuje dokumentacji należącej do Redlińskiego. Franz poinformuje go o Jadzi, ośrodku i tym, że dziewczynka może wiedzieć, gdzie znajdują się bezcenne teczki z papierami inżyniera.

- Skąd masz te informacje? - zapyta Johann.

- Słucham Bacha z adiutantem Bergmana – odpowie porucznik i opowie, że Niemcy zastawią w ośrodku pułapkę na Redlińskiego, bo taki ma pomysł. Musi się uwiarygodnić jako wierny III Rzeszy nazista, a komandor mu nie ufa.

- Jeżeli ta dziewczynka stamtąd ucieknie, Bergman i tak połączy fakty. Będziesz spalony, rozumiesz? - ostrzeże go Johann.

- Nie ja ją stamtąd wyciągnę – zapewni go Franz i doda jeszcze, że dozorca, który przyniósł Grecie (Karolina Kominek) paczkę z bombą, zginął od strzału z rosyjskiego pistoletu, więc do akcji wkroczył sowiecki szpieg.