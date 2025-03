Zatoka szpiegów, odcinek 13: Franz wykorzysta Evę. Dzięki nowej kochance będzie mógł wydostać Jadzię na wolność – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„Zatoka szpiegów" odcinek 13 (sezon 2, odcinek 4) - niedziela, 23.03.2025, o godz. 20.20 w TVP1

W 13. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 4) Franz przekona się, że Eva jest w posiadaniu dokumentu, który otwiera wszystkie drzwi. W ośrodku w Rzucewie pozna Jadzię.

W 13. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 4) Evie nie uda się - pomimo bycia protegowaną samego Goebbelsa, ministra propagandy Rzeszy - namówić komandora Bergmana (Paweł Ławrynowicz) na wydanie pozwolenia na odwiedziny na pokładzie „Bismarcka” przez dziewczęta z ośrodka w Rzucewie. Stromberg obfotografuje pancernik, co spowoduje alarm w porcie i natychmiastowe pojawienie się żandarmerii. Ale wystarczy, że wyjmie z torebki dokument, a mężczyźni zasalutują przepraszając. Okaże się, że Goebbels wyposażył ją w glejt otwierający jej wszystkie drzwi. To podda Franzowi pomysł, jak dostać się do ośrodka, w którym przebywa Jadzia jako Hedwig Weisbrot. Zaproponuje Stromberg wyjazd do Rzucewa nazajutrz – spacer i niespodziewaną wizytę w ośrodku Związku Dziewcząt Niemieckich (BDM).

Spotkanie Franza z Jadzią w 13. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 4)

W 13. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 4) Eva i Franz pojawią się w ośrodku niezapowiedzeni wczesnym rankiem. Wszyscy będą zachwyceni tą wizytą – wychowawczyni (Joanna Benda), wychowawca (Maciej Radel) i dziewczęta, rozentuzjazmowane przybyciem tak znamienitego gościa. Stromberg zostanie od razu przez wszystkich rozpoznana. Eva każdej dziewczynce obieca autograf i krótką rozmowę. Każda się przedstawi i tak Neumann pozna Jadzię, smutną córkę Redlińskiego (Jan Wieczorkowski).

- Pewnie pochwalisz się rodzicom autografem Evy Stromberg? - zapyta Franz Jadzię.

- Będą zachwyceni – odpowie dziewczynka mówiąc to, co będzie się spodziewał usłyszeć niemiecki oficer.

- Pewnie będą chcieli cię zobaczyć, co? Tęsknią…?

Jadzia przytaknie, przygnębiona. Robiąc wszystkim pamiątkowe zdjęcie, Franz – nie konsultując tego z Evą – obieca, że mistrzyni olimpijska zabierze kilka dziewcząt w pamiątkowy rejs po Zatoce Gdańskiej. Przez cały czas, od Gdyni do Rzucewa, będzie ich śledził Wulf (Mateusz Nędza). Fotografie będą robione aparatem Evy i Neumann poprosi ją o nie, rzekomo na potrzeby artykułu o wizycie w gdyńskim dzienniku. A naprawdę zaplanuje przekazać zdjęcia Jadzi Redlińskiemu.