Zatoka szpiegów 2, odcinek 12: Franz powie Redlińskiemu, że jego córka żyje. Tylko ocalona Jadzia wie, gdzie są dokumenty jego wynalazku – ZDJĘCIA

„Zatoka szpiegów" odcinek 12 (sezon 2, odcinek 3) - niedziela, 16.03.2025, o godz. 20.20 w TVP1

Wynalazek inżyniera Janusza Redlińskiego może odmienić losy wojny. Znalezienie jego dokumentacji jest kluczowe. Franz dowie się, że Jadzia przeżyła i że ona może wiedzieć, gdzie są dokumenty.

Spotkanie Franza z Redlińskim w 12 odcinku "Zatoka szpiegów" 2 sezonu

W 12 odcinku serialu "Zatoka szpiegów" 2 sezonu Franz pójdzie odwiedzić zbiegłego inżyniera Redlińskiego, ukrywającego się w warsztacie Staszka (Karol Biskup). Przyniesie wódkę i wzniesie toast za polską naukę. Janusz opowie, jak Niemcy po przejęciu laboratorium opróżnili je ze wszystkiego.

- Zabrali wszystko. Dosłownie. Cały sprzęt pomiarowy. To jest najlepsze – jak ich zapytałem, po co im to, nie mają lepszych…? Odpowiedzieli: po polskiej nauce ma nic nie pozostać. Wiem, że zależy wam na rej antenie do namierzania U-Bootów, ale nie wiem, gdzie jest dokumentacja, nie mam pojęcia. Naprawdę.

Przed pierwszym aresztowaniem Redliński zostawił wszystkie dokumenty żonie. A potem się dowiedział, że cała jego rodzina została zamordowana.

W 12 odcinku serialu "Zatoka szpiegów" 2 Franz obieca Redlińskiemu odzyskanie Jadzi

W 12 odcinku serialu "Zatoka szpiegów" 2 sezonu Franz przekaże Redlińskiemu informacje, które odmienią jego życie. Powie mu, że jego córka żyje:

- Nie żartuj sobie tak ze mnie, nie żartuj, proszę cię – odpowie drżącym głosem inżynier.

Franz wyciągnie z kieszeni złożoną kartkę i poda Januszowi:

- Ukrywa się pod niemieckim nazwiskiem w ośrodku dla dziewcząt w Rzucewie. Czy któreś nazwisko coś ci mówi?

- Weisbrot. Hedwig Weisbrot. Tak się nazywała kuzynka żony. Hedwig to Jadwiga, jak moja Jadzia – odpowie przejęty Redliński.

- Wyciągnę ją stamtąd – obieca Franz.