Zatoka szpiegów 2, odcinek 12: Śmierć Grety załamie Franza. Nie uwierzy w zdradę ukochanej – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„Zatoka szpiegów" odcinek 12 (sezon 2, odcinek 3) - niedziela, 16.03.2025, o godz. 20.20 w TVP1

Po zamachu na Gretę SS rozpocznie własne śledztwo. A Franz, Ania (Maria Świłpa) i Johann – swoje. Nieoczekiwanie, śmierć kochanki będzie dla Franza ogromnym ciosem.

Załamanie Franza po śmierci Grety w 12 odcinku serialu "Zatoka szpiegów" 2

W 12 odcinku serialu "Zatoka szpiegów" 2 sezonu Franz mocno przeżyje zamach na Gretę. Od ojczyma Lothara (Przemysław Kozłowski) dowie się, że ciało znalezionej w mieszkaniu kobiety miało całkowicie zwęgloną głowę. Będzie tak załamany, że nawet wejdzie do wzburzonego Bałtyku w mundurze i z bronią i całkowicie się w nim zanurzy… Dopiero śmierć kochanki uświadomi mu, że ją kochał. Zrozumie to, kiedy będzie już za późno.

W 12 odcinku"Zatoka szpiegów" 2 Ania i Johann będą pewni zdrady Grety

W 12. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" 2 sezonu Franz spotka się w nocy z Anią Malicką. Okaże się, że zauważyła to, że się zakochał. Na polecenie Johanna śledziła go i spostrzegła, że rzadziej chodził na prostytutki. Ania przypomni mu, że zamach to dowód na to, że ktoś ich zdradził i że mogła to być Greta:

- Mogli ją szantażować, zmusić do współpracy.

- Nie zrobiłaby tego – powie zdecydowanie Neumann.

- Bo co? Bo ciebie kochała? Błagam cię, Franz… Uczucia to też jedna z broni na tej wojnie. Sam rozkochałeś Gretę, żeby zbliżyć się do Kesslera. A może to ona wykorzystała ciebie? To wszystko mogła być gra…

Później Johann zasugeruje Franzowi, że mocodawcami Grety mogli być Sowieci i że to nie ona miała być ofiarą, tylko Neumann.