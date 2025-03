Zatoka szpiegów 2, odcinek 13: Franz wykradnie Jadzię Redlińską. Córka inżyniera zniknie z ośrodka dla dziewcząt dzięki Evie - ZDJĘCIA

„Zatoka szpiegów" odcinek 13 (sezon 2, odcinek 4) - niedziela, 23.03.2025, o godz. 20.20 w TVP1

Franz będzie coraz bliżej odnalezienia cennej dokumentacji naukowej. W tym celu będzie musiał uprowadzić Jadzię Redlińską, która zna miejsce jej ukrycia.

W 13. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 4) Franz wpadnie na trop inżyniera Redlińskiego

W 13. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 4) po zabójstwie dozorcy Franz będzie się starał dociec, kto stał za zleceniem śmierci dla zamachowca, mającego wykończyć Gretę. Uda mu się wykryć, że zabójcza broń była sowiecka. To będzie oznaczało jedno – do gry wkroczył już agent Związku Sowieckiego. Dochodzenie naprowadzi go na trop ściganego przez gestapo inżyniera Redlińskiego, konstruktora, którego przełomowy wynalazek może odwrócić losy wojny. Genialny Polak podzieli się z Neumannem cenną informacją. Powie mu, gdzie może się znajdować dokumentacja, której szukają Niemcy. Prawdopodobnie zna to miejsce jego córka Hedwig, czyli Jadzia. Dziewczynka znajduje się w ośrodku szkoleniowym dla niemieckich dziewcząt w Rutzau (dziś kaszubska wieś Rzucewo).

W 13. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 4) Eva i Franz pojadą wykraść Jadzię

W 13. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 4) działający na dwa fronty Franz będzie musiał ponownie uwiarygodnić się jako zadeklarowany nazista. Zaproponuje komandorowi Kriegsmarine, Walterowi Bergmanowi (Paweł Ławrynowicz) zwabienie inżyniera Redlińskiego w pułapkę. Niemiec przystanie na to, a wtedy Neumann uprzedzi o tym barmana Johanna (Karol Pocheć), który go zwerbował dla aliantów. Razem z Evą, zaciskającą na nim pętlę na zlecenie bezwzględnego Wulfa (Mateusz Nędza) mistrzynią olimpijską w pływaniu – choć sama ukrywa swoje sekrety – opracują plan wykradzenia Jadzi. Pojadą do Rutzau razem pod pozorem inspekcji. Eva wkradnie się w łaski dziewczynki. Franz zajmie się resztą, ale zauważy, że Wulf go śledzi. Czy to Eva przekazała mu informacje...?