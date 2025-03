Miłość i nadzieja. Bülent wyciąga rękę do Gönül! Dawne uczucia odżyją?

Spis treści

Bülent da Gönül dach nad głową!

Bülent, widząc trudną sytuację Gönül, postanawia jej pomóc i w 161. odcinku serialu "Miłość i nadzieja" zapewni jej dach nad głową. To gest, który może świadczyć o tym, że w sercu mężczyzny wciąż tli się iskra dawnej miłości.

Czy Gönül przyjmie pomoc Bülenta?

Złamane serce Melis! Ege ją odtrąci!

Melis w tym odcinku będzie przeżywać trudne chwile. Po kolejnej kłótni z Zeynep, Feraye postanawia wysłać córkę do Berlina. Załamana dziewczyna nie zgadza się z tą decyzją i ucieka z domu. Jedyną osobą, do której może się zwrócić, jest Ege.

Czy Ege okaże Melis wsparcie?

Polecamy: Miłość i nadzieja. Kuzey okaże się tyranem! Sila będzie musiała uciekać

Miłość i nadzieja. Co jeszcze wydarzy się w 161. odcinku? Streszczenie

Ege podejmuje decyzję o rozstaniu z Melis. Bülent zapewnia Gönül dach nad głową. Po kolejnej kłótni Melis z Zeynep Feraye postanawia wysłać córkę do Berlina. Załamana dziewczyna ucieka z domu. Udaje się do Egego. Sila nie wnosi jednak skargi przeciwko Hulii. Swoją decyzję przekazuje policji.

Kiedy i gdzie oglądać 161. odcinek "Miłość i nadzieja"?

Premiera 161. odcinka tureckiego serialu "Miłość i Nadzieja" w czwartek, 27 marca, o godz. 17:20 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.