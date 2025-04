Zatoka szpiegów

Zatoka szpiegów, odcinek 16: Franz zdoła przemycić uratowaną Evę do Szwecji? Dołączą do nich inżynier Redliński i Jadzia - ZDJĘCIA

W 16. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (7. odcinku 2. sezonu) dojdzie do ataku na Evę (Sonia Mietielica). Wcześniej celem zamachu była Greta (Karolina Kominek), ale ona jednak, jak się okaże, cudem przeżyła. Wtedy jednak, gdy wybuchała przyniesiona do jej mieszkania bomba, Franz (Bartosz Gelner) nie mógł nic zrobić. Teraz zdoła uratować Stromberg. Będzie się starał przewieźć ją, Redlińskiego (Jan Wieczorkowski) i Jadzię (Ninel Kos) do neutralnej Szwecji, ale po drodze wpadną w pułapkę.