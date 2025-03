Zatoka szpiegów 2, odcinek 15: Redliński odzyska Jadzię! W zamian ujawni lokalizację tajnych dokumentów - ZDJĘCIA

"Zatoka szpiegów" 2 sezon, odcinek 15 (odc. 6) – niedziela, 6.04.2025, o godz. 20.20 w TVP1

W 15 odcinku serialu „Zatoka szpiegów” 2 Janusz w końcu odzyska córkę, którą do tej pory uznawał za zmarłą. A wszystko przez to, iż nie miał pojęcia, że Jadzia tak naprawdę przeżyła i pod zmienioną tożsamością trafiła do ośrodka szkoleniowego dla niemieckich dziewcząt w Rutzau, skąd Franz obiecał mu ją odbić.

I z pomocą Evy to właśnie mu się uda, a w 15 odcinku serialu „Zatoka szpiegów” 2 dziewczynka już z powrotem trafi do stęsknionego ojca, gdy Neuman odbije ją od Stromberg i ukryje w jego kryjówce! I zrobi to oczywiście nie bez przyczyny! A to dlatego, że tylko ona będzie znała miejsce, w którym ukryto tajne dokumenty jej ojca!

Wulf ruszy śladem Franza w 15 odcinku serialu „Zatoka szpiegów” 2!

Tyle tylko, że tego w 15 odcinku serialu „Zatoka szpiegów” 2 świadomy będzie i Wulf (Mateusz Nedza), który także wyruszy ich śladem, aby odnaleźć tajne dokumenty potrzebne Niemcom. Szczególnie, że Jadzia faktycznie będzie znała miejsce ich pochówku, gdyż matka dziewczynki, a żona Janusza ukryje je w walizce w Pszczółkach, gdzie szpiedzy natychmiast wyruszą.

A Niemcy w 15 odcinku serialu „Zatoka szpiegów” 2 przygotują kolejną zasadzkę, ale na szczęście Franzowi i Johanowi znów uda się uratować nie tylko Janusza, ale także i jego córkę. I dzięki temu to w ich ręce trafią dokumenty polskiego inżyniera!

Franz zabierze dokumenty w 15 odcinku serialu „Zatoka szpiegów” 2, ale Eva go przechytrzy!

W 15 odcinku serialu „Zatoka szpiegów” 2 Franz postanowi zabrać tajne dokumenty do siebie, ale nie przewidzi przy tym 1! A mianowicie tego, że tym razem to Eva go przechytrzy! W jaki sposób? Tego dowiemy się już w 15 odcinku serialu „Zatoka szpiegów” 2!

Zatoka szpiegów 2 sezon ZWIASTUN. Nowi bohaterowie i kobiety w życiu Franz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.