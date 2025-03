M jak miłość, odcinek 1864: Kinga podglądana przez dziwnego sąsiada! Hoffman będzie miał obsesję na jej punkcie

„M jak miłość" odcinek 1864 - wtorek, 08.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Darek Hoffman wprowadził się na Deszczową razem z córką Sarą (Nadia Smyczek). Dziewczyna zaprzyjaźniła się z Lenką (Olga Cybińska), ale dziwna to przyjaźń. Młoda Zduńska często bierze na siebie szkolne przewinienia nowej koleżanki, która nie waha się krytykować jej figury. Jej ojciec też chce zbliżyć się do Zduńskich, a właściwie samej tylko Kingi. Wyraźnie podoba mu się nowa sąsiadka.

W 1864. odcinku serialu „M jak miłość” Darek przyzna się do podglądania Kingi

W 1864. odcinku serialu „M jak miłość” Darek zrobi ogromne wrażenie na Kindze, kiedy z jej wydarzenia charytatywnego na rzecz Domu Małego Dziecka – jakie zaplanuje w bistro – wycofa się sponsor. Hoffman zadeklaruje, że pokryje wszystkie koszty. Zduńska będzie się czuła zobowiązana jakoś mu się odwdzięczyć i zaprosi go do siebie i Piotra na kolację. Ojciec Sary wykorzysta okazję, kiedy gospodarz domu się oddali i zacznie wychwalać Kingę za wszystko, co robi dla rodziny, w domu i w pracy. Onieśmieli ją tym. Zduńska umniejszy swoje zasługi, twierdząc, że to by się nie udało bez pomocy Krystyny (Hanna Mikuć). Ale on dopiero się rozkręci, dodając do listy charakter – jej ciepło, którego brakuje jego żonie. Potem powie coś, od czego Kindze ścierpnie skóra:

- Kilka razy zdarzyło mi się spojrzeć wieczorem w wasze okna. Widziałem, o której gasną światła, o której kładziesz się spać. Pamiętasz o wszystkim, dbasz o wszystkich... A kto zadba o ciebie?

Po czym nagle się pożegna i wyjdzie, jakby zdając sobie sprawę, że przesadził ze szczerością.

Obsesja Darka na punkcie Kingi w 1864. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1864. odcinku serialu „M jak miłość” Kinga zwierzy się Piotrkowi ze swoich odczuć względem Darka, który zaniepokoi ją słowami o obserwowaniu ich okien. Ale Zduński nie tylko nie podzieli jej obaw, ale jeszcze stwierdzi, że go lubi, bo „jest inteligentny, miły i świetnie gra w tenisa”. A ten „miły” Darek za chwilę, już u siebie w domu, sfotografuje rozbierającą się Kingę aparatem z teleobiektywem ustawionym w kierunku sypialni Zduńskich. Potem przejrzy całą stertę zrobionych jej dotychczas fotografii...

