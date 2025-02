M jak miłość, odcinek 1855: Kinga wpadnie w oko ojcu koleżanki Lenki! Dariusz zacznie podrywać Zduńską

„M jak miłość" odcinek 1855 - poniedziałek, 10.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Przy Deszczowej jakiś czas temu w "M jak miłość" pojawili się nowi sąsiedzi Zduńskich – Hoffmanowie. Nastoletnia Sara pojawiła się w klasie Lenki i od razu zaczęła podrywać jej chłopaka, Grześka (Borys Wiciński). I szydzić z jej wyglądu, sugerując otyłość.

Lenka ofiarą perfidnej Sary w serialu „M jak miłość”

Lenka wysłuchuje drwin Sary nie tylko na temat swojej tuszy, ale i ubioru. Zaczęła z Piotrkiem (Marcin Mroczek) uprawiać sport – na razie bez rezultatów. Kpiny koleżanki sprawiają jej dużo bólu, co zauważają jej rodzice.

Podryw Kingi w 1855 odcinku „M jak miłość”

W 1855 odcinku serialu „M jak miłość” naiwna Lenka stanie się ofiarą manipulacji Sary. Hoffmanówna najpierw weźmie ją na litość, opowiadając banialuki o ojcu – na przemian zdystansowanym albo przemocowym – a potem wykorzysta jej współczucie. Kiedy Sara wpadnie na paleniu w szkolnej ubikacji, córka Zduńskich weźmie winę na siebie. Powie wychowawczyni, że to były jej papierosy i to ona namówiła koleżankę do ich zapalenia.

Rodzice dziewczynek w 1855 odcinku "M jak miłość" zostaną wezwani do szkoły. Tak Kinga pozna Dariusza, samodzielnie wychowującego Sarę jej ojca. A zarazem nowego sąsiada, który kupił dom na Deszczowej. Hoffman nie zrobi na niej dobrego wrażenia stwierdzeniem, że cała ta sprawa to rezultat histerii nauczycielki. Według niego zupełnie nic się nie stało, bo dzieciaki zawsze eksperymentują, a Kinga na pewno nie była lepsza w wieku ich córek.

Zdziwiona Zduńska w 1855 odcinku "M jak miłość" stwierdzi, że dla niej takie zachowanie nastolatek jednak nie jest normalne, tylko problematyczne. Dariusz przyzna wówczas, że może jest zbyt wyluzowanym ojcem. Kinga zrozumie, że to ich nowy sąsiad z tej samej ulicy. Zaintrygowany nią tata Sary zacznie ją wyraźnie podrywać:

- Tak, jesteśmy sąsiadami. Żałuję, że poznaliśmy się w takich... nieszczególnych okolicznościach, ale cieszę się, że w ogóle mieliśmy okazję się poznać. Dziewczyny się polubiły. Może my też umówimy się kiedyś na lunch czy na kolację? Czuję, że to będzie początek pięknej przyjaźni... - stwierdzi Dariusz, którego cytuje swiatseriali.interia.pl

To otwarty flirt z Kingą, szczere zainteresowanie Dariusza mężatką czy manipulacja? Czy sprytna Sara ma taki sam charakter, jak jej ojciec? Okaże się w kolejnych odcinkach "M jak miłość"!

M jak miłość. Piotrek podsłucha rozmowę Lenki z chłopakiem! To będzie ich pierwszy raz?