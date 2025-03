M jak miłość, odcinek 1861: Tadeusz zgubi córkę! Nie przyzna się Jagodzie, co się stało z Dorotką - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1866: Tak Bartek dowie się, że Dorota żyje? Dojdzie do decydującego spotkania z jej przyjaciółką

"M jak miłość" odcinek 1861 - poniedziałek, 31.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Córka Jagody i Tadeusza zniknie w 1861 odcinku "M jak miłość"? Przez krótką chwilę tak się będzie wydawało, bo wystraszony Tadzik dostanie takiej pomroczności, że nie będzie wiedział, co zrobił z Dorotką i w jakich okolicznościach zgubił małą córeczkę!

Jagoda w 1861 odcinku "M jak miłość" nie będzie chciała niani dla Dorotki

A zacznie się od tego, że po kolejnej nieprzespanej nocy w 1861 odcinku "M jak miłość" Kiemliczowie niemal stracą nadzieję, że opanują sytuację z Dorotką, że ich śliczna i zdrowa córka pozwoli im wyspać się chociaż przez kilka godzin. Jagoda nie dopuści do siebie myśli, że mogliby zatrudnić nianię, która odciążyłaby ją w opiece na dzieckiem. Przekonana o tym, że co by z niej była za matka, jakby oddała córkę w obce ręce!

Z pomocą Jagodzie w 1861 odcinku "M jak miłość" ruszy Tadeusz, który najpierw zabierze Dorotkę na spacer, a potem pojedzie z nią na spotkanie z ważnym klientem swojej firmy ogrodniczej TK Flora. Właściciel biurowca w Gródku, który kupił od Kiemlicza rośliny do biur zacznie się bowiem skarżyć, że wszystkie padły.

Kacper zajmie się córką Jagody i Tadeusza w 1861 odcinku "M jak miłość"

Na szczęście Tadeusz w 1861 odcinku "M jak miłość" będzie mógł liczyć na Kacpra (Bartosz Ziewiec). Młody chłopak z Grabiny, który sam wychowuje siostry, 9-letnie bliźniaczki, zajmie się Dorotką, by Kiemlicz mógł się skupić na kliencie. - Szefie, a może ja coś pomogę? Mam trochę doświadczenia w usypianiu bliźniaczek. Jeśli szef chce, mogę się nią zająć. Dzieci za mną przepadają - zaproponuje Kacper.

- Dobra, tylko nie odchodź z nią za daleko...

Tadeusz zapomni, co się stało z Dorotką i zgubi córkę w 1861 odcinku "M jak miłość"

Wystarczy zaledwie chwila, by Tadeusz w 1861 odcinku "M jak miłość" zasnął i zapomniał, co zrobił z Dorotką. Po spotkaniu z klientem przypomni sobie o córce, tylko dlatego, że zadzwoni do niego Jagoda.

- Cześć kochanie. Jak tam mała? Ja już się wyspałam, więc możesz mi ją podrzucić. Tak strasznie się za nią stęskniłam i pewnie jest głodna, Tadziu? Halo?

- Tak, tak. Już jadę! - zapewni żonę, a kiedy Jagoda się rozłączy przestraszony Tadeusz pobiegnie po córeczkę. - Cholera zgubiłem nasze dziecko! Jagoda mnie zabije!

Wyspana, radosna Dorotka w 1861 odcinku "M jak miłość" będzie pod troskliwą opieką Kacpra. - Tak się denerwowałem! Gdzie wy żeście byli? - zapyta drżącym głosem Tadzio.

- Nie chciałem szefowi przeszkadzać, więc jeszcze zrobiliśmy sobie obchód po okolicy...

Tak w 1861 odcinku "M jak miłość" Tadeusz przyzna się Jagodzie do zgubienia Dorotki

Po powrocie do domu Tadeusz w 1861 odcinku "M jak miłość" nie będzie miał serca ukrywać przed Jagodą, że zgubił Dorotkę, że nie mogą tak dalej żyć, bo zaczynają popełniać błędy i nieświadomie mogą skrzywdzić własne dziecko.

- Jagoda, proszę cię, zatrudnijmy nianię, chociaż na próbę...

- Rozmawialiśmy o tym. Nie chcę, żeby Dorotką zajmowała się obca osoba... - stwierdzi Jagoda. Szybko jednak zmieni zdanie, bo mąż w 1861 odcinku "M jak miłość" przyzna się jej, co zrobił z ich córką.

- Muszę ci się do czegoś przyznać. Ja ją zgubiłem! To znaczy myślałem, że zgubiłem, bo zasnąłem, zapomniałem, że jest ze mną. Byłem zmęczony, niewyspany. Zresztą cały czas chodzę zmęczony, niewyspany...

Decyzja o znalezieniu niani dla Dorotki w 1861 odcinku "M jak miłość" będzie dla Jagody i Tadeusza istnym wybawieniem. Ich wybór padnie na sąsiadkę Kacpra, która kilka lat temu zajmowała się też jego siostrami - bliźniaczkami.