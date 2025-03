Zatoka szpiegów, odcinek 16: Franz zdoła przemycić uratowaną Evę do Szwecji? Dołączą do nich inżynier Redliński i Jadzia - ZDJĘCIA

Wichrowe wzgórze. Zumrut w rękach Bulenta. Zrobi jej krzywdę?

Babci Zumrut uda się niepostrzeżenie opuścić farmę. Chcąc dostać się do miasta, trafi na Bulenta! Dla zbira będzie to świetna okazja, żeby zemścić się na Zeynep i Halilu! Czy zdecyduje się zrobić staruszce krzywdę?

Mężczyzna od razu rozpozna stojącą przy drodze Zumrut i zaproponuje jej podwózkę. Babcia zgodzi się na to, bo przypomni sobie, że zna kierowcę. Przekonana, że jedzie z przyjacielem Zeynep, będzie spokojna o dalszą podróż.

W czasie drogi Bulent zacznie ją wypytywać o wnuczkę i usłyszy od niej, że Zeynep i Halil przygotowują się do ślubu. To go jeszcze bardziej rozwścieczy, ale nie da po sobie tego poznać. Będzie zadowolony, że Zumrut sama wpadła w jego ręce. Kiedy zobaczy w oddali radiowóz, powie nestorce, że dalej będą musieli iść na piechotę. Z auta zabierze pistolet...

Zeynep i Halil dowiedzą się, że Zumrut jest z Bulentem!

Tymczasem, zaniepokojeni zniknięciem babci Zeynep i Halil, postanowią jej poszukać. Od nieznajomego mężczyzny dowiedzą się, że Zumrut wsiadła do auta mężczyzny, którego nazwała Bulentem! Serce obojga z nich na chwilę się zatrzyma... To oznacza, że nieświadoma staruszka jest w olbrzymim niebezpieczeństwie!

Czy uda się im odnaleźć babcię całą i zdrową? Zobacz na zdjęciach.

Kiedy i gdzie oglądać 142. odcinek "Wichrowe wzgórze"?

Premiera 142. odcinka tureckiego serialu "Wichrowe wzgórze" już w środę, 2 kwietnia 2025 o godz. 14:00 na antenie TVP1. Nie przegapcie!

O czym jest serial Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie.

Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt