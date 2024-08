Pierwsza miłość

Pierwsza miłość. Kalina i Oskar doczekają się dziecka? Fani wyłapali pewien szczegół! ZDJĘCIA

W nowym sezonie "Pierwszej miłości" widzowie mogą być świadkami przełomowego momentu w życiu Kaliny (Magdalena Wieczorek) i Oskara (Filip Gurłacz). To właśnie oni stali się ulubieńcami fanów serialu, a ich burzliwa relacja wzbudzała emocje w niejednym odcinku. Jednak to, co fani dostrzegli na jednym z opublikowanych zdjęć z planu do najnowszych odcinków, może zmienić wszystko! Czyżby Kalina i Oskar mieli w planach powiększyć rodzinę? Internauci już huczą od spekulacji, a sugestie te wydają się być więcej niż tylko plotkami. W nowym sezonie "Pierwszej miłości" możemy być świadkami nieoczekiwanego zwrotu akcji - Kalina i Oskar mogą w końcu doczekać się upragnionego dziecka? Szczegóły poniżej!