Pierwsza miłość, odcinek 3977: Kinga wstrząśnięta wynikami badań! Janek nie będzie umiał jej pomóc

W 3977 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) otrzyma tragiczne wyniki badań. W jednej chwili runą wszystkie jej marzenia o spokojnej przyszłości, a to, co usłyszy od lekarza, sprawi, że zupełnie się załamie. Janek (Maciej Mikołajczyk), jej mąż nie będzie nawet wiedział, jak ją wesprzeć, a jego własna bezsilność popchnie go ponownie w stronę kochanki, Lilki (Sylwia Sokołowska)! W 3977 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kinga będzie musiała zmierzyć się nie tylko z dramatyczną diagnozą, ale też chłodem ze strony męża, który będzie miał dla niej coraz mniej wyrozumiałości.