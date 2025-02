Pierwsza miłość, odcinek 3955: Janek nie zerwie z Lilką! Kinga będzie w szpitalu, a on zajmie się kochanką!

"Pierwsza miłość" odcinek 3955 - poniedziałek, 17.02.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3955 odcinku serialu "Pierwsza miłość" widzowie będą świadkami dalszych komplikacji w życiu Janka, który mimo poważnych problemów małżeńskich nie zdecyduje się zakończyć romansu z Lilką. Tymczasem Kinga, po odkryciu zdrady męża, będzie zmuszona pozostać w szpitalu z powodu zagrożonej ciąży. Czy Janek zrozumie, jak bardzo rani swoją żonę, kontynuując relację z kochanką?

Janek nie rozstanie się z Lilką! W 3955 odcinku "Pierwsza miłość" będzie grał na dwa fronty

Wydawałoby się, że po tym wszystkim, co się stało, Janek w końcu się opamięta i wróci do Kingi, ale nic z tego! W 3955 odcinku serialu "Pierwsza miłość" zobaczymy, że jego serce wcale nie należy tylko do żony… Mężczyzna kompletnie nie będzie umiał się zdecydować i zacznie lawirować między dwiema kobietami. Z jednej strony Kinga - kobieta, którą poślubił, z którą miał budować przyszłość i właśnie przez niego przeżywa ona obecnie najgorsze chwile w życiu. Z drugiej Lilka - namiętna kochanka, koleżanka z dawnej pracy, której nie potrafi się oprzeć. I choć Kinga wciąż będzie leżeć w szpitalu, walcząc o utrzymanie ciąży, Janek nie przestanie spotykać się z Lilką! Pytanie jednak, jak długo uda mu się to wszystko ukrywać?

Kinga w 3955 odcinku "Pierwsza miłość" nie wyjdzie ze szpitala! Straci ciążę i zostanie sama?

Przypomnijmy, że w 3951 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kinga, po zdradzie Janka, trafiła do szpitala w tragicznym stanie! Stres i nerwy doprowadziły do poważnych komplikacji i lekarze nie mieli dla niej dobrych wieści…Teraz, w 3955 odcinku serialu "Pierwsza miłość", Kinga nadal będzie leżeć w szpitalnym łóżku, czekając na jakąkolwiek reakcję ze strony męża. Czy Janek zjawi się przy jej boku? Niestety, zamiast wspierać żonę, Janek będzie kręcił się wokół Lilki i zajmował się swoją ciężarną kochanką.

Janek w 3955 odcinku serialu "Pierwsza miłość" najwyraźniej nie zamierza się zmieniać i robić porządku w swoim życiu. A to oznacza, że Kinga w końcu może podjąć ostateczną decyzję i… zostawić go na zawsze! Czy tak się stanie? Odpowiedź na to pytanie poznamy już wkrótce!