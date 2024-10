Pierwsza miłość, odcinek 3892: Lilka powie Jankowi o ciąży?! Nigdy się od niej nie uwolni - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3892 - środa, 13.11.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3892 odcinku "Pierwszej miłości" Lilka obwieści ciążę?! To będzie jedno z najtrudniejszych spotkań kochanków. Janek w ogóle nie spodziewa się bomby, która niebawem w niego uderzy. Skupi się na wspólnych chwilach z Kingą, z którą weźmie udział w pięknej ceremonii ślubu Marysi i Kacpra (Damian Kulec). Chociaż kuzynka Domańskiej nie zostanie świadkową, bo tę rolę przejmie Emilka (Anna Ilczuk), to i tak bardzo ważny dzień dla wszystkich bliskich pary.

Co ważne, akurat w okresie ślubu zakochanych Lilka wyląduje w szpitalu, gdzie przejdzie szereg badań. To tam lekarz obwieści nowiny o ciąży? Kobieta zrozumie, że musi skontaktować się z kochankiem.

Wściekły Janek spróbuje zerwać z Lilką na zawsze. Nie wie, co go czeka

Kiedy Janek z Kingą wrócą z miasta zakochanych w 3892 odcinku "Pierwszej miłości", w ogóle nie pomyśą o kłopotach. Niestety Janek szybko zauważy próby kontaktu Lilki, a to nieźle go zdenerwuje. Przecież da kobiecie do zrozumienia, że ich romans to pomyłka i ma o wszystkim zapomnieć. Nie zostawi jednak wiadomości od kochanki bez niczego, więc postanowi ostatni raz spotkać się z Lilką. W 3892 odcinku "Pierwszej miłości" będzie nastawiony na wygarnięcie jej, że to naprawdę koniec i ma go zostawić raz na zawsze. Jakie będzie jego zdziwienie przebiegiem rozmowy...

Lilka powie Jankowi o ciąży w 3892 odcinku "Pierwszej miłości"?

To spotkanie przejdzie do historii wątku Janka i Kingi, bo całe życie dziennikarza zmieni się nie do poznania. Przerażona, zawstydzona Lilka przekaże kochankowi szokujące informacje. Już w 3892 odcinku "Pierwszej miłości" Janek dobitnie zrozumie, że z jego planów o zerwaniu wszelkich kontaktów nic nie wyjdzie. Dowie się, że los połączy go z Lilką na zawsze. Czy Lilka ogłosi ciążę?! Wszystko na to wskazuje...