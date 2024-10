Pierwsza miłość, odcinek 3886: Lilka w ciąży?! Szokujące wieści w szpitalu zmienią całe jej życie - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3881: Załamanie Marty. Laura przekona ją, by dała szansę Arkowi, ale on zawiedzie - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3886 jubileuszowy - poniedziałek, 4.11.2024, o godz. 18 w Polsacie

3886 odcinek "Pierwszej miłości" to jubileuszowa odsłona hitu Polsatu. Specjalnie z okazji 20-lecia serialu przygotowano niespodziankę dla widzów. W 3886 odcinku "Pierwszej miłości" odbędzie się ślub Marysi i Kacpra, na którym pojawią się m.in. Kinga z Jankiem czy Emilka (Anna Ilczuk) z Bartkiem (Rafał Kwietniewski). Powiedzenie sobie "tak" w bajkowej scenerii nad rzeką to z pewnością coś wyjątkowego. Fani związki Marysi i Kacpra z pewnością chętnie zobaczą ceremonię i wesele pary.

Lilka w szpitalu w 3886 odcinku "Pierwszej miłości"

Obecny na weseli Janek nie będzie miał pojęcia o rozgrywającym się dramacie u Lilki. Kobieta wyląduje w szpitalu na badaniach i nie tylko, bo specjaliści przydzielą jej szpitalną salę i łóżko. Kiedy kochanek spędzi czas z żoną na weselu przyjaciół, ona zadrży o siebie i swoją przyszłość.

Lilka w ciąży? Te wiadomości zmienią jej życie

Zdradzamy, że w 3886 odcinku "Pierwszej miłości" zdarzy się coś niespodziewanego, co na zawsze zmieni życie Lilki. Czy chodzi o ciążę, a wyniki badań wykażą to, że kobieta spodziewa się dziecka? Póki co produkcja zachowuje nutę tajemnicy w związku z dalszym wątkiem Lilki i Janka.

Niemal pewnym jest to, że Kinga nie tak szybko dowie się o drugiej zdradzie męża. Przecież w 3886 odcinku "Pierwszej miłości" będzie rewelacyjnie bawić się na weselu przyjaciółki i to z ukochanym u boku! To raczej pewne, że nie dowie się o zbliżeniu, którego znów dopuścił się Janek. Co z tego wszystkiego wyniknie? Dowiemy się niebawem, z kolejnych odcinków "Pierwszej miłości".