Pierwsza miłość, odcinek 3999: Julka zamieszka z Izabelą? Marysia padnie na wieść o szalonym planie córki

"Pierwsza miłość" odcinek 3999 - piątek, 18.04.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3999 odcinku "Pierwsza miłość" Marysia oniemieje na wieść o planach Julki. Jak to możliwe, że Izabela przejmie kontrolę nad jej córką? I to do tego stopnia, że nastolatka zachwyci się pomysłem wyprowadzki! Matka Kacpra potrafi omotać wiele osób, w tym właśnie Julkę, która z dnia na dzień jest coraz bardziej zachwycona przyszywaną babcią.

Izabela doszczętnie omota Julkę

Marysia, jako jedna z nielicznych, dobrze odczytuje zamiary Izabeli. Matka Kacpra, która jeszcze niedawno siedziała w zamknięciu i wyszła z więziennego szpitala psychiatrycznego podstępem, nie odpuści diabolicznego planu. Sam Kacper wierzy, że mama ma dobre intencje i chce nawiązać rodzinne więzi. Tylko Marysia widzi, do czego zmierza teściowa. Julka z dnia na dzień jest coraz bardziej podatna na wpływ Izabeli, która ją rozpieszcza i traktuje jak księżniczkę. Oczywiście to część planu, o którym dziewczyna nie wie.

Izabela przypuści kolejny atak w 3997 odcinku "Pierwszej miłości". Wyprawi córce Marysi wystawne przyjęcie, popisze się pieniędzmi i możliwościami. Zachwycona nastolatka z chęcią przyjmie kosztowny prezent. Kacper uzna to za gest dobrej woli i tylko Marysia zauważy, że zachowanie Izabeli jest cyniczne, wyrachowane i nastawione na jakiś zysk.

Wyprowadzka Julki do Izabeli. Marysia oniemieje na ten pomysł

Po imprezie urodzinowej przyjdzie kolejny krok, który tym razem zwali Marysię z nóg! Już w 3999 odcinku "Pierwszej miłości" Marysia będzie musiała tłumaczyć Julce, dlaczego nie zgadza się na przeprowadzkę do Izabeli. Taki pomysł bardzo spodoba się nastolatce, bo dziewczyna twierdzi, że tylko Izabela ją dobrze rozumie.

Zdradzamy, że w 3999 odcinku "Pierwszej miłości" Marysia podejmie drastyczne kroki. Zauważy, że nie wygra z Izabelą bez asa w rękawie. I tak oto postanowi poszukać sojusznika w walce z teściową – kogoś, kto tak jak ona, zna Izabelę z najgorszej strony. Ta sytuacja będzie miała swoją kontynuację.