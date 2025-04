Pierwsza miłość, odcinek 3995: Wielki sukces Julity! Jako jedyna trafnie zdiagnozuje pacjentkę - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4002: Janek przyzna, że to on jest ojcem dziecka Lilki! Rzuci wszystko i będzie z ciężarną kochanką- ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3995 - poniedziałek, 14.04.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3995 odcinku "Pierwszej miłości" Julita uratuje zdrowie i życie pacjentki! Studentka udowodni, że naprawdę nadaje się do zawodu lekarza i chociaż przed nią jeszcze daleka droga do posiadania odpowiednich kwalifikacji, zrobi spore wrażenie na lekarzach i personalu. Cała sprawa rozpocznie się w momencie pojawienia się w szpitalu pewnej pacjentki, która opowie o podejrzanych atakach. Nawet specjaliści nie od razu odkryją, co dolega młodej dziewczynie.

Julita trafnie zdiagnozuje pacjentkę!

Już w 3995 odcinku "Pierwszej miłości" Julita popisze się zdolnościami. Jak informowaliśmy, do We-Med trafi pacjentka z nadwagą, która poskarży się na zagadkowe ataki. Zespół studentów pod kierownictwem Radka (Karol Biskup) spróbuje rozwiązać sprawę, ale początkowo bezskutecznie. Cały sytuacji przyjrzy się także Kacper (Damian Kulec), ale dopiero czujne oko Julity wypatrzy to, na co nie udaje się wpaść kolegom i koleżankom z roku.

I tak oto w 3995 odcinku "Pierwszej miłości" Julita przebije wszystkich znajomych i sama zdiagnozuje przypadek pacjentki. Uda się trafnie zdiagnozować i uratować pacjentkę. Swój sukces Julita zechce uczcić z Radkiem. Jak wiadomo, mężczyzna nie jest jej obojętny, ale póki co nie mogą się dotrzeć.

Julita będzie chciała świętować z Radkiem, ale on pójdzie do innej!

Zdradzamy, że dumna z siebie Julita w 3995 odcinku "Pierwszej miłości" będzie chciała świętować swój pierwszy medyczny sukces z Radkiem. To właśnie on ratował jej życie przy próbie pobrania narządów, kiedy nieświadoma Julita leżała w We-Med. Radek nie dopuścił do pobrania płuc od dziewczyny i tym samym uratował jej życie. Niestety nadal nie zapowiada się na to, że ta dwójka skończy w szczęśliwym związku.

Jakie będzie zaskoczenie Julity, kiedy spróbuje umówić się z Radkiem w 3995 odcinku "Pierwszej miłości", a on zaskoczy ją faktem, że już umówił się z inną! Czy studentka wpadnie w szał? Sprawa nie będzie taka prosta.