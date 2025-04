Pierwsza miłość, odcinek 3996: Tajemniczy król dżemu uratuje Emilkę? Fryderyk Graff zachwyci się żoną Bartka - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4002: Janek przyzna, że to on jest ojcem dziecka Lilki! Rzuci wszystko i będzie z ciężarną kochanką- ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3996 - wtorek, 15.04.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3996 odcinku "Pierwszej miłości" Emilka pozna króla dżemu, który ma chrapkę na wykup jej fabryki. Jak się szybko okaże, nie chodzi mu tylko o biznes. Kiedy spojrzy na żonę Bartka (Rafał Kwietniewski), od razu poczuje coś więcej!

Król dżemu wykupi fabrykę Emilki?

Tajemniczy Fryderyk Graff złoży Emilce propozycję praktycznie nie do odrzucenia. Każdy wie, że biznes upada, a Emilka z Sewerynem (Mirosław Kropielnicki) nie mają pomysłu, co dalej. Raczej nie bardzo pomoże plan Śmiałka, który obejmował obsadzenie przyjaciela w roli wójta. Niestety problemy Emilki będą trwały, a zaradzić na to może jedynie współpraca z podejrzanym Graffem!

Sprawa z królem dżemu rozpocznie się już w 3992 odcinku "Pierwszej miłości". To właśnie wtedy u Emilki zjawi się przedstawiciel Fryderyka z propozycją wykupu fabryki, a raczej tego, co z niej zostało. Zaproponowana kwota nie będzie duża, ale to wydaje się najrozsądniejsza dla Emilki opcja. Kiedy jednak żona Bartka okaże się mocno niezdecydowana, przedstawiciel uderzy do Edwarda (Marek Siudym).

Fryderyk Graff zachwycony Emilką

Dopiero w 3996 odcinku "Pierwszej miłości" król dżemu osobiście zapozna się z Emilką. Od razu będzie wiadomo, że kobieta robi na nim wielkie wrażenie. Czy Graff zakocha się w żonie Bartka od pierwszego wejrzenia?! To może zmienić bieg wydarzeń i całkowicie odkręcić losy podupadłej fabryki. Na to, co przyniosą kolejne odcinki "Pierwszej miłości", trzeba jeszcze trochę poczekać.