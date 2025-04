Pierwsza miłość, odcinek 3994: Bartek wyląduje w więzieniu?! Adwokat będzie naciskał, by przyznał się do winy

Pierwsza miłość, odcinek 4002: Janek przyzna, że to on jest ojcem dziecka Lilki! Rzuci wszystko i będzie z ciężarną kochanką- ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3994 - piątek, 11.04.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3994 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Bartek pojawi się w sądzie, gdzie będzie odpowiadał za nielegalne posiadanie broni. Sprawa, która już wcześniej ciążyła mu jak kula u nogi, teraz zacznie przerażać jeszcze bardziej. Dlaczego? Bo zamiast oczekiwanej pomocy, jego adwokat, który do tej pory wydawał się naprawdę ogarnięty zacznie naciskać, żeby ten nagle się przyznał.

Bartek, choć wyraźnie rozbity psychicznie, zacznie rozważać tę opcję. Czy pójdzie za radą mecenasa? W 3994 odcinku serialu "Pierwsza miłość" zrobi się naprawdę gorąco i nie będzie już miejsca na półśrodki. Albo zawalczy o siebie, albo przygotuje się na więzienny uniform...

Bartek w 3994 odcinku serialu "Pierwsza miłość" trafi za kratki?

Po całej aferze z bronią, po wcześniejszych oskarżeniach i nerwowej atmosferze, sytuacja ta zacznie przerastać męża Emilki. Przypomnijmy, że to wszystko będzie pokłosiem tragedii, która rozpoczęła się w 3962 odcinku, kiedy to przez niefortunny zbieg okoliczności Bartek został oskarżony o napad z bronią na stację benzynową. Porządny lekarz tylko chciał chronić Emilkę, Norberta i bliskich przed Mateuszem (Lesław Żurek), ale przez jedną, jedyną chwilę nieuwagi, wszystko legło w gruzach. Teraz może nie być już odwrotu…

W 3994 odcinku serialu "Pierwsza miłość" sytuacja Bartka stanie się tak napięta, że sam przestanie wierzyć w swoje ocalenie. W 3994 odcinku serialu "Pierwsza miłość" dojdzie do długo oczekiwanej rozprawy sądowej, która może zakończyć się dramatycznym wyrokiem – zwłaszcza że jego własny adwokat zacznie go namawiać, by… przyznał się do winy!

Rozprawa Bartka w 3994 odcinku serialu "Pierwsza miłość" zamieni się w dramat! Będzie zmuszony przyznać się do winy?

W 3994 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Bartek zasiądzie na ławie oskarżonych i będzie musiał się zmierzyć z brutalną rzeczywistością. Jego adwokat, ten sam, który miał go wyciągnąć z kłopotów, nie będzie widział szans na uniewinnienie. Zamiast tego zaproponuje mu pójście na ugodę z sądem i przyznanie się do winy, co teoretycznie mogłoby oznaczać łagodniejszy wyrok. Ale Bartek wie, że jeśli się przyzna, może trafić do więzienia na długie lata.