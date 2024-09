Pierwsza miłość, odcinek 3871: Lilka wróci do życia Janka! Mąż Kingi tym razem pójdzie na całość i nie oprze się seksownej koleżance - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3871 - piątek, 11.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

Powrót Lilki do życia Janka będzie jak bomba z opóźnionym zapłonem. W 3871 odcinku "Pierwszej miłości" zobaczymy, jak spotkanie z dawną koleżanką wywoła w mężczyźnie falę wspomnień. Lilka zawsze była dla niego kimś wyjątkowym, a ich krótki romans niemal zniszczył małżeństwo Janka z Kingą. W poprzednich odcinkach "Pierwszej miłości" Lilka była główną przyczyną kryzysu, który zakończył się wyjazdem Kingi do Paryża, gdzie próbowała odnaleźć spokój po zdradzie męża​...

Janek popełni największy błąd swojego życia

W 3871 odcinku "Pierwszej miłości" zobaczymy Janka w sytuacji bez wyjścia. Mimo że próbował ratować swoje małżeństwo z Kingą, namiętność do Lilki będzie dla niego nie do pokonania. Spotkanie z dawną kochanką sprawi, że mąż Kingi znowu zacznie kwestionować swoją wierność. Czy Lilka zdoła skusić go do ostatecznego zerwania z Kingą? A może Janek w końcu postawi na miłość do żony i zerwie toksyczną więź z Lilką raz na zawsze?

Czy Kinga wybaczy kolejną zdradę?

Kinga, która w poprzednim sezonie "Pierwszej miłości" wyjechała do Paryża, by poukładać swoje życie i zdecydować, czy jest w stanie wybaczyć Jankowi zdradę​ wróciła i postanowiła ratować ich relację. Choć wiele wskazywało na to, że ich małżeństwo uda się odbudować, ponowny powrót Lilki do życia Janka sprawi, że zaufanie Kingi zostanie wystawione na próbę po raz kolejny. W 3871 odcinku "Pierwszej miłości" widzowie będą świadkami dramatycznych chwil, gdy Janek zostanie przyłapany w objęciach seksownej koleżanki? Czy Kinga dowie się o wszystkim, zanim będzie za późno? Jedno jest pewne – losy tej pary nie są jeszcze przesądzone!