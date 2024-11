M jak miłość, odcinek 1829: Kama zażartuje z Marcina! Wmówi mu, że mieli brać ślub - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1828: Skandaliczny zakład Zduńskich doprowadzi do sensacji na weselu! Przez to Piotrek zbliży się do Franki - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1829 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1829 odcinku "M jak miłość" Kama postanowi spotkać się z Marcinem na spacerze, by spokojnie wprowadzić go w świat wspomnień. Od początku ich relacji Kama była osobą pełną energii, zawsze gotową, by zaskoczyć, i teraz również nie zawiedzie. Spacer okaże się dla Marcina okazją do odkrywania części przeszłości, którą stracił, a Kama, chcąc ułatwić mu ten proces, pokaże mu na swoim telefonie zdjęcia bliskich osób.

Chodakowski w 1829 odcinku "M jak miłość" zobaczy między innymi fotografie Ani (Alina Szczegielniak), siostry Kamy, oraz tajemniczego wujka Erwina (Andrzej Dopierała) i to właśnie ten ostatni temat stanie się pretekstem do niezwykle zabawnej sceny. Kama, wykorzystując sytuację, postanowi wmówić Marcinowi, że Erwin wręcz naciskał na ich wspólny ślub!

Ślub Kamy i Marcina! W 1829 odcinku "M jak miłość" powie, mu że mieli być małżeństwem!

Chodakowski w 1829 odcinku "M jak miłość" będzie zszokowany, zupełnie nie wiedząc, co o tym myśleć. Kama powie mu o "planowanym ślubie", który rzekomo miał się odbyć na prośbę wujka! Marcin będzie patrzył na nią z wyrazem twarzy pełnym wątpliwości, zaskoczony, próbując doszukać się prawdy w jej słowach. A co na to Kama? Naturalnie, wybuchnie śmiechem, widząc, jak bardzo udało jej się zbić go z tropu!

- To jest Ania, moja siostra. Byłeś przy nas, kiedy Ania miała operację. Możesz przesunąć dalej. To jest wujek Erwin. No on próbował zmusić cię do ślubu ze mną. Żartowałam!

Kama w 1829 odcinku "M jak miłość". Postawi wszystko na jedną kartę! Zawalczy o Marcina

W 1829 odcinku "M jak miłość" Kama nie tylko zażartuje sobie z Marcina, ale również subtelnie będzie starała się wpłynąć na jego uczucia. Mimo że wszystko zacznie się od zwykłego żartu, Chodakowski nie będzie w stanie wyzbyć się wątpliwości. Czyżby naprawdę było coś między nimi? Kama doskonale wie, jak oddziaływać na Marcina - potrafi dostarczyć mu chwilę śmiechu, jednocześnie delikatnie wpływając na jego emocje. W tej relacji humor i wzruszenie idą ramię w ramię, a Marcin, mimo amnezji, zacznie odczuwać pewne wewnętrzne poruszenie.